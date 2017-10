Haldusreform kupatas saarlased sadamas kassasse

Alates läinud nädala laupäevast ei rakendunud Saaremaa elanikele e-piletit ostes osaliselt püsielaniku soodustus, teatas TS Laevad laupäeval kõigile reisida soovijatele.

Nutitelefonides olev piletimüügirakendus teatas saarlastele nende sisestatud isikukoodi kohta, et see on vale ja soodustust saada pole võimalik. Teisisõnu, kui saarlased tahtsid kasutada neile ettenähtud soodustust pileti ostmisel, siis oli neil ainus võimalus osta pilet sadamakassast.

Hiiumaa ja Muhu elanikel seejuures probleeme polnud ja nemad said oma saareelaniku soodustust jätkuvalt ka piletimüügi rakendusest piletit ostes kasutada.

Vedaja vabandas võimalike ebamugavuste pärast, kuid mis täpsemalt probleemi tekitas, TS Laevad nädalavahetusel oma veebilehel praamid.ee kohe välja ei toonud, ehkki teatas seal, et selline olukord parasjagu valitseb.

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro selgitas eile Saarte Hääle päringu peale, et kuni 31. oktoobrini ehk tänaseni ei rakendunud tõepoolest Saaremaa elanikele e-piletit ostes osaliselt püsielaniku soodustus.

“Tegemist on haldusreformi ehk valdade ühinemisega seotud muudatuste tegemisega rahvastikuregistris,” põhjendas ta eile nädalalõpul reisijaid tabanud ootamatust. Kuniks muudatused registris tehtud, saab soodustusega pileteid Arro sõnul tõesti osta vaid sadamas asuvatest kassadest.