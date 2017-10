JUHTKIRI: Et uus saaks parem

Kui vana asemele ehitatakse midagi uut, on eesmärk ju ikka see, et uus saaks parem kui vana.

On kiiduväärt, et Saaremaa tarbijate ühistu ehitab Salmele uue ja ajakohasema kaupluse. Et poodi on keskusse tarvis, selles ei kahtle kohalikest elanikest ilmselt keegi. Küll aga on oluline, et uue kaupluse ehitamisega kohalike inimeste elukeskkond paraneks, mitte ei halveneks.

Sellest, milline on elamisväärne keskkond, on igaühel oma arusaam. Müra, tolmu ja heitgaase ei soovi oma koduõuele siiski keegi. Iseasi, kas nende eemal hoidmiseks üksnes tarast piisab, olgu see tara kasvõi kahe meetri kõrgune.

Ei pea olema “puukallistaja”, mõistmaks: selles, et keskkond oleks puhtam, elamisväärsem ja hubasem, on oluline roll rohelusel, puudel-põõsastel. Seega tasuks kaupluse ehitajal ehk kaaluda, kas ja kus on suurte puude langetamine ilmtingimata vajalik. Sest juba mahasaetud puu asemele uut mõne aastaga ei kasvata.