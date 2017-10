Lisakaid ei kerki sadamates enne 2019. aastat

Eile hommikul katkes laevaühendus Hiiumaaga põhjusel, et parvlaeva Leiger tabas rike ja see ei lasknud teisel laeval sadamas silduda.



Nimelt on nii Rohuküla kui ka Heltermaa sadamas vaid üks kai, kus uutel laevadel on võimalik silduda ning sõidukeid maha ja peale laadida. Kuna Leiger ei pääsenud aga rikke tõttu Rohukülast liikuma, ei saanud Hiiumaalt tulnud parvlaev Tiiu omakorda Rohukülas silduda. Laevaühendus saarega oligi seega ootamatult katkenud.

Kella 11.30 ajal kinnitas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro Saarte Häälele, et liiklus Hiiumaa liinil on viimaks taastunud.

TS Laevad juhatuse liige ja laevandusvaldkonna juht Mart Loik selgitas hommikul varem Postimehele, et Leigeril oli ühe käituri elektrisüsteemi rike, mis ei võimaldanud laeval liikuda. Ta märkis, et Tiiu väljus küll kell 6.30 Heltermaalt, aga kaikoha puudumise tõttu Rohukülas ei olnud sel võimalik Rohukülas silduda. “Pärast paar tundi merel ootamist otsustati Tiiu siiski tagasi Heltermaale saata, arvestades pardal olevate reisijate heaoluga,” ütles Loik.

Sirle Arro selgitas Saarte Häälele, et Rohuküla sadamas on tõesti ainult üks kai, mis sobib uuematele parvlaevadele sõidukite maha- ja pealelaadimiseks. Mingeid puksiire sadamas ei ole, et saanuks rikkega kimpus laeva lihtsalt eest ära sikutada. Nõnda tuli oodata, kuniks rike kõrvaldatud.

Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles ERR-ile, et tulevik näeb ette, et on ka üks varukai, kuhu saab uute laevadega silduda. “Praegu on nii Heltermaal kui ka Rohukülas uute laevade jaoks üks kaikoht või ramp, mis suudab neid teenindada. Teine on vanatüübiliste laevade jaoks, sobib näiteks Regulale hästi,” rääkis ta. Tamkivi nentis, et kuna sadam on väljaehitatud eelmisel rahastamisperioodil Euroopa Liidu raha eest, siis on neil nn toimingukestvuse piirang. “Rampide vahetamine uute vastu saab praeguste eeskirjade järgi toimuda aastal 2019,” selgitas Tamkivi, kinnitades, et see plaan neil ka on.

Kuivastu–Virtsu liinil taolist olukorda tekkida ei saa, kuna seal on kummalgi pool kaks rampi, mis suudavad uusi laevu teenindada.