Runö teeb viimase hooajareisi

Eile olid tugeva tuule tõttu tühistatud reisikiirkatamaraan Runö väljumised kell 10 Roomassaarest Ringsusse ja kell 13 Ringsust Roomassaarde. Kihnu Veeteede kodulehel on märgitud, et asendusreisid toimuvad täna, 31.10 kell 14 Roomassaarest ja kell 17 Ringsust.



Ringsu sadama eripärast tulenevalt tekib sadamas ummiklaine, mis muudab laeva sildumise keeruliseks. Sadamasse sisenemine ja väljumine on keelatud, kui tuule tugevus on üle 15 m/s. Kui tegu on kagu- ja lõunatuulega, on piiriks 7 m/s.

Kihnu Veeteede juht Andres Laasma ütles eile, et tormihoiatused on antud igal pool üle Eesti. Ta lisas, et praeguse prognoosi järgi avaneb esimene võimalus sõitmiseks teisipäeval. “Lisaks tuulele on oluline justnimelt sadamas ummiklaine tekkimine, mistõttu tuleb sõitmise või reisi ärajätmise otsus vastu võtta kaptenil,” selgias Laasma.

Tänane reis on Runö jaoks ka hooaja viimane. Pärast seda veetakse kaupa Ruhnule Saarte Liinide puksiirlaevaga Panda ja inimesed pääsevad saarele ja saarelt ära lennukiga. Runö uus hooaeg algab 2018. aasta 1. mail.