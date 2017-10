Saaremaa VK võõrustab kolmapäeval liiga liidrit

Kolmapäeval ootab Kuressaare spordihoones ees meeste võrkpalli Balti liiga liidrite, seni võidult võidule marssinud Pärnu Võrkpalliklubi ja Saaremaa Võrkpalliklubi vastasseis, kus on lisaks oodata treenerite taktikalist duelli.



Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali tunnistas, et kui geimi mängitakse juba 20 punktist ülespoole, siis saab määravaks see, milliseid otsuseid kummalgi pool võrku tehakse ja kas see õnnestub või ei õnnestu. “Kui on juba 4–5-punktiline vahe, on väga raske järele saada,” märkis ta, lisades, et nii on ainus võimalus punkt-punktis mängida ja siis vaadata, mis ära teha saab.

Pärnu Võrkpalliklubi peatreener Avo Keel sõnas, et võib ju mõelda, et vastane teeb nii, aga paraku ei pruugi ta üldse nii mängida. “Võitja selgitamisel saavad määravaks selle mänguõhtu õnnestumised,” märkis ta. “Kes võtab paremini servi vastu, kes lööb ohtlikumalt. Vastuvõtt ei pruugi ju kehv olla, aga serv on lihtsalt väga hea. On oluline, kuidas suudetakse oma rünnakul sidemängijate tõsted ära realiseerida, kuidas vastase rünnakutaktika blokiga blokeeritakse.”

Nii Urmas Tali kui ka Avo Keel on erinevate meeskondade eesotsas omavahel juba palju kohtunud ja kolleegi üllatada saab olema raske. Samas tõid mõlemad välja oma kolmapäevase vastase plussid ja miinused. “Neil on väga hea blokk, nende vastuvõtt on kindlasti meie omast parem, nende võistkond on meist rohkem kokku mänginud ja see on antud hetkel kindlasti veel nende eelis,” luges Urmas Tali üles Pärnu plussid.

“Saaremaa pluss on hea komplekteeritus, sest meeskonnas on kaks eelmise aasta liiga paremikku kuulunud diagonaalimeest, Austria koondise side, Slovakkia ja Eesti koondise nurgamehed, nii et mis sa veel tahad saada,” nimetas Avo Keel kolmapäevase vastase tugevusi.

Pärnakate üheks peamiseks nõrkuseks peab Urmas Tali meeskonna noorust. “Kui suudaks nad oma hea mänguga endast välja viia, siis muutuvad nad närviliseks ja see on kindlasti noorusega seotud,” leidis ta.

Avo Keele hinnangul on kõigil Saaremaa meestel oma plussid ja elemendid, mida tehakse mängus paremini, kuid on ka nõrkused, mida saab ära kasutada. “Näiteks Alexander Tuschil on head tõsted ja korralik kaitsemäng, kuid nõrk blokk,” lausus ta. Liiga liider Pärnu Võrkpalliklubi on kogunud kuue mänguga 18 punkti geimide suhtega 18 : 2. Teisel kohal oleva Saaremaa Võrkpalliklubi arvel on viie mänguga 15 punkti geimide suhtega 15 : 2.