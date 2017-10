Tänak tuli M-Sportiga maailmameistriks

Autoralli meeskonna M-Sport sõitjad kindlustasid oma kihutamisega Walesi rallil Hyundai ees oma tiimile maailmameistri tiitli, sest võidu võttis Elfyn Evans, kolmas oli individuaalse maailmameistri tiitli kindlustanud Sébastien Ogier ja kuuenda koha sai Ott Tänak.



“Meie nädalavahetus ei kujunenud võib-olla just selliseks, nagu me lootsime, aga ületades joone ja kindlustades meeskonnale tiitli, oli see siiski midagi väga erilist,” tunnistas Ott Tänak. “Malcolm ja iga tiimi liige on teinud sel aastal nii suurepärast tööd, et me saavutasime selle edu ühiselt. Nad on selle kõik selle nädalavahetusega välja teeninud.”

Tootjate arvestuses on M-Sporti arvel 398, Hyundail 305, Toyotal 241 ja Citroënil 210 punkti. M-Sporti viimane võistkondlik MM-tiitel pärineb 2007. aastast, kuid siis oli tegu veel Fordi tehasemeeskonnaga.

Kõik kolm tiimi sõitjat on jõudnud ka rallivõiduni, sest Ott Tänak oli parim Itaalias ja Saksamaal, Sébastien Ogier oli kiireim Monte Carlos ja Portugalis. Kõigil on võimalus oma võiduarvet suurendada veel Austraalias. Individuaalarvestuses on Ogier´l koos 215, Neuville´il 183, Tänakul 169, Latvalal 136, Evansil 118 ja Sordol 95 punkti.

“See on olnud emotsionaalne päev ja pean tunnistama, et viimase katse ajal tuli mul paar pisarat,” tunnistas M-Sporti tiimipealik Malcolm Wilson. “Esimest korda siis, kui Ott oli finišis ja kindlustas meeskondliku võidu, seejärel kui Sébastien vormistas individuaalse võidu ja kolmandat korda, kui Elfyn tõi meile koduse rallivõidu.”

Malcolm Wilson ütles, et tal on suurepärane meeskond, kelle karm töö krooniti millegi imelisega. “Me olime poodiumil igal rallil ja me olime ainsad, kelle kõik kolm sõitjat on tänavu võidukad olnud,” märkis ta. “Fiesta on end tõestanud konkurentsivõimelise autona ja seda tänu lugematutele tundidele, mis iga liige endast andis, et me sellise suurepärase tulemuseni jõuaksime.”

Walesi tulemused: 1. Elfyn Evans Ford, 2. Thierry Neuville Hyundai +37,3, 3. Sebastien Ogier Ford +45,2, 4. Andreas Mikkelsen Hyundai +49,8, 5. Jari-Matti Latvala Toyota +50,3 ja 6. Ott Tänak Ford +1.02,3.