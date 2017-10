Saaremaa vallavolikogu otsustab oma reedesel istungil lisaks vallavolikogu esimehe ja vallavalitsuse liikmete palkadele ka volinikele tasu ja hüvitiste maksmise.



Eelnõu järgi makstakse volikogu aseesimehele hüvitist 500 eurot, komisjoni esimehele 200 eurot, fraktsiooni esimehele 200 eurot ja volikogu lihtliikmele 100 eurot kuus. Kuu eest, mil volikogu istungit ei toimu, raha ei maksta. Üldse ei saa tasu riigikogulastest volinikud, kuid neile hüvitatakse kuus kuni 100 eurot kuludokumentide alusel.

Varasemast on teada, et vallavanema ja volikogu esimees hakkavad saama 3800-eurost kuupalka, viis abivallavanemat 2900 euro suurust töötasu. Isikliku sõiduauto kasutamise eest makstakse vallajuhtidele kuni 300 eurot, abivallavanematele 200 eurot kuus. Mobiilihüvitisteks on igas kuus ette nähtud vastavalt 50 ja 30 eurot.