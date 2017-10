Viienda abivallavanema kandidaat on Jüri Linde

Saaremaa valla majanduse, halduse ja teenusekeskuse abivallavanema kandidaat on Pöide mees Jüri Linde (46).

”Jüri Linde oli üks üsna mitmest kandidaadist, keda kaaluti,” ütles Saaremaa vallavolikogu liige, Reformierakonna esindaja Jaanus Tamkivi. ”Ta kandideeris Reformierakonna nimekirjas, on valmis ise seda tööd tegema ja omab kindlasti selleks vajalikku pagasit, ta on pidanud Pöide vallavanema ametit ja on ühiskondlikult aktiivne mees.”

Praegu töötab Linde maamõõtjana oma firmas OÜ Gromaticus.

Saaremaa vallavolikogu kinnitab vallavalitsuse eeloleval reedel. Varasemast on teada, et vallavanemaks valitakse Madis Kallas, abivallavanema kandidaadid on Mart Mäeker, Marili Niits, Kairit Lindmäe (SDE) ja Helle Kahm (RE).

Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loet-elu kinnitamine on eeldatavasti 10. novembri istungi päevakorras.