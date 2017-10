Gasell kutsub kohvile

Karala külas on registreeritud Eesti suurima kontorivõrguga kohviettevõte OÜ Joogiekspert, kes hiljuti avas Kohvikeskuse ka Kuressaares Mooni tänaval.



Saaremaalt alguse saanud Joogiekspert pakub Äripäeva andmeil praeguseks kohviteenust üle Eesti. Nelja ja poole aasta jooksul on avatud viis esindust: Kuressaares, Tartus, Pärnus, Rakveres ja Tallinnas.

“Kontorid oleme teinud seepärast, et tagada operatiivne järelteenindus. Tehnika on tehnika ja sellega on ikka aeg-ajalt probleeme, olgu see tingitud tehnikast endast või kasutajast,” räägib Joogieksperdi tegevjuht ja kaasomanik Tõnis Juulik, lisades, et ühelgi konkurendil nii laia kontorivõrgustikku pole.

Joogiekspert müüb, rendib ja hooldab kohvimasinaid, samuti müüb Eesti kohvisõprade maitse põhjal koostatud retseptide kohaselt röstitud kohviube. Firma kasv on olnud muljet avaldav ja seega on ootus­pärane, et ettevõte figureerib kiiresti arenevate ettevõtete ehk gasellide edetabelis – viimati oldi 494. kohal ja aasta varem 257. kohal.

Gasellilik hoog on jätkunud ka tänavu. “Eelmise aasta käibe- ja kasuminumbrid on juba löödud,” tunneb Juulik uhkust. “Soov on lähiaastatel sama jõuliselt kasvada. Kasvuruumi on piisavalt.”

Aastatel 2013–2015 kasvas Joogieksperdi käive 2,23 korda ja ärikasum 2,33 korda. 2016. aasta andmetel oli firma käive 1,8 miljonit eurot, kasum aga 237 000 eurot.

Äripäeva Gaselli TOP-i lähteandmeteks ongi ettevõtte müügitulu ja ärikasum enne makse aastatel 2013, 2014 ja 2015. 2013. aasta müügitulu pidi ulatuma 100 000 euroni ja aastatel 2013–2015 pidi käive ja ärikasum kasvama vähemalt 50%.