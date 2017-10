JUHTKIRI: “Valge laeva” reis jätkub

Mis saab Kuressaare ringtee ääres kaua tühjana seisnud tohutust kontorihoonest, selle üle on arutletud aastaid. Ka meie lehe veergudel on sel teemal korduvalt juttu olnud.

Kuna hoone tosina aasta eest ostnud Saare Kinnisvara “valgeks laevaks” kutsutavale majale ostjat ei leidnud, pidas omanik plaani see lõpuks lammutada. Mis sellest, et hoone on ehitismälestisena kaitse alla võetud.

Arhitektuuripärli kordategemine läheks ju maksma kopsaka summa, neid aga, kel oleks tõsine soov ja raha hoone kunagine hiilgus taastada, ei paistnud seni kusagilt. Kuigi muinsuskaitseamet möönis, et maja on nigelas seisus, leidis ta, et hoonelt mälestuse staatuse võtmiseks puudub alus. Mälestist aga lammutada teatavasti ei tohi.

Paistab, et “valget laeva” ootab siiski parem saatus kui edasi laguneda – maja ostnud ettevõtja kavatseb selle korda teha ja sinna taas elu tuua. Hea, kui need plaanid teoks saaksid ja hoone pakuks edaspidi silmailu mitte ainult kaugelt vaadates. Sest olgu üks maja möödanikus kui kaunis ja imposantne tahes, lagunevana ja sammaldununa on see siiski nukker ja armetu vaatepilt.