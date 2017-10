KEK-i endise kontori ostis mereannitööstur

Kuressaare ringtee ääres pikalt tühjana seisnud ja vaikselt samblasse kasvanud “Valgel laeval”, mida veel hiljuti kinnisvaraportaalides 113 000 euro eest müügiks pakuti, on uus omanik, kel plaan majja taas elu tuua.

Endise kontorihoone ostis oktoobri keskel Lõuna-Eestist Elvast pärit, ent mõned aastad tagasi ka Kuressaarde korteri soetanud mereannitööstur Helle Susi (fotol). Loetud päevad tagasi sai ka kinnistusraamatus ametlikult hoone uueks omanikuks Susile kuuluv ettevõte Singular OÜ. Mereannitööstus tegutseb tema teise firma, Seafood International OÜ all Tallinnas Mustamäel ja paralleelselt ka sõsarfirma Dan’s Fish Inc nime all USA-s Wisconsinis. Toodangus on neil kaaviar ja külmutatud kala.

Mis plaane ettevõtja KEK-i kontorihoonega peab, ta praegu avaldada ei soovinud. Seda põhjusel, et Susi sõnul ei ole tehing praegu täiesti lõplik. Ta ütles, et muinsuskaitsealuste objektide puhul, mida on ka KEK-i kontor, on riigil kahekuuline eelisostuõigus. Ehk teisisõnu – riik võib selle veel omandada, kui selline soov tekib.

Tahab korda teha



Kui riik pole asjast huvitatud, tuleb hoone Susi sõnul esmajoones korda teha. “Maja on väga kaunis ja väidetavalt Eestis kõige kaunim omataoline, nii et ma väga loodan, et saame maja ikkagi avalikku kasutusse jätta mingilgi kombel,” oli ettevõtja lootusrikas.

Et uus omanik on mereannitööstuse taustaga, võib küsida, kas imposantses majas leiab tulevikus koha ehk tööstus, kuid Helle Susi sellist spekulatsiooni kommenteerida ei soovinud. “Ootame kaks kuud ära, teeme siis maja korda ja selle põhjal tulevad kõik edasised täpsemad plaanid,” kinnitas ta.

Tõsiasi, et linna ringtee ääres asuv suur valge maja on loodetavasti ikkagi uut hingamist saamas, rõõmustab ka linnajuhte. “On hea meel, et see hoone on leidnud omaniku, kellel on soov seal midagi ära teha,” kinnitas abilinnapea Mart Mäeker.

Alles selle aasta alguses oli aga õhus küsimus, kas kõnealune maja võib maa pealt hoopis kaduda. Nimelt teatas hoone endine omanik Saare Kinnisvara siis Kuressaare linnavalitsusele, et soovib Ringtee 15 asuva kunagise KEK-i kontorihoone lammutada. Firma juhatuse liige Toomas Tarus nentis oma toonases avalduses linnavalitsusele, et hoone on avariiohtlikus seisukorras ja seetõttu soovivadki nad maja lammutada.

“Valgeks laevaks” kutsutava 1235-ruutmeetrise pinnaga hoone ostis Saare Kinnisvara 12 aastat tagasi 1,85 miljoni krooni – praegu ca 118 000 eurot – eest sotsiaalministeeriumilt. Aastail 1997–2003 tegutses hoones ka õhtukeskkool.

Võib ümber ehitada



Maja on võetud kaitse alla ehitismälestisena kui terviklikult säilinud originaalse lahendusega neofunktsionalistlikus stiilis ehitis, mis on kolhoosiehituse üks silmapaistvamaid näiteid Eestis. Hoone arhitekt on Marika Lõoke ja maja valmis 1982. aastal.

Tänavu suvel teatas muinsuskaitseamet Saare Kinnisvara taotlusele vastuseks, et kunagise kontorihoone mälestiseks olemise lõpetamiseks puudub alus. Samas möönis amet, et hoone tehniline seisund on väga halb katuse läbijooksude tõttu, mistõttu on vaja katusekate kindlasti parandada või vahetada. See ei põhjusta aga hoone autentsuse kadumist.

Veel toonitas muinsuskaitse, et nad on nõus maja mistahes uue funktsiooniga, kuna kaitse all on ainult hoone maht, fassaadid ja fuajee. Ülejäänud ruume on voli vabalt ümber ehitada.