Kihelkonna komando päästab abivajajaid jetiga

Möödunud sügisel sai Kihelkonna päästekomando oma käsutusse spetsiaalselt merepäästeks kohendatud jeti, millega vajadusel ollakse valmis kannatanut merelt randa transportima.



Kihelkonna päästekomando pealik Tõnis Tasane selgitas, et jetiga merele minnes on üks mees jeti peal ja teine selle taha kinnitatud päästelaual. “Merepääste sündmusele reageerides pannakse kannatanu päästelauale ja teine päästja hoiab teda seal kinni.”

Õnneks ei ole praegu reaalseid mereõnnetusi Tasase sõnul olnud ja jetti kasutatakse valdavalt õppustel. Hoolimata sellest on kolm meest alati valves ning valmis vajadusel reageerima ja jeti peale hüppama. “Meil on tegelikult 16 päästjat koos meeskonnavanematega, pluss mina komandopealikuna. Praegu otsime üht veel juurde. Et tagada elupäästevõimekus, peab valves olema kolm meest, vähemaga ei oleks see võimalik. Vajadusel kutsutakse appi ka teised komandoliikmed,” rääkis Tasane.

Jeti sai Kihelkonna komando möödunud sügisel, kui riik jagas laiali kuus jetti. Päästejeti said endale Jõhvi, Kunda, Muuga, Keila, Tõstamaa ja Kihelkonna komando. “Politsei- ja piirivalveametil on endal kaater olemas, Orissaarel samuti oma varustus. Otsustati, et üks jett jääb siis meile. Varem oleme kasutanud nii Kasse paati kui ka kummipaate, kuid õnneks pole ka siis pidanud nendega kedagi veest välja tooma,” rääkis komandopealik. Ta lisas, et kõik meeskonnaliikmed on läbinud merepäästekursuse ning pärast jeti saamist käisid komando liikmed ka eraldi koolitusel. “Mujal Eestis on jetiga ka reaalselt väljakutsetel käidud, aga seal on ka inimesi rohkem ja sündmusi tuleb tihedamini ette. See on muidugi positiivne, et Saaremaal pole õnnetusi nii palju,” nentis Tasane.