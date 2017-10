Linn tahab rekonstrueerida Tori sadama

Kuressaare linn on seadnud endale eesmärgiks rekonstrueerida PRIA toel Tori jõesadam ning ehitada sinna uued kaid ja slipp.



Kuressaare linn on sadama omanik ja kuna PRIA-st on võimalik saada toetust, on linn huvitatud sadama kordategemisest. Linnavalitsus esitas septembri lõpus oma projekti PRIA-le Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava meetme 3.3 “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” toetuste 2017. aasta II taotlusvooru.

Taotletud toetuse suurus on 56 000 eurot, kuid kogu ehitusprojekti esialgne maksumus on 154 686 eurot. Seega on omafinantseeringu suurus orienteeruvalt 100 000 eurot.

Linnavalitsus kiitis otsuse eelnõu oma teisipäevasel istungil heaks ja suunas selle otsustamiseks Saaremaa valla volikogule, sest omafinantseeringuks nõusoleku andmine on volikogu pädevuses.

Sadama kordategemine on kirjas ka maakondlikus strateegias. Praegu kasutab sadamat 10 kutselist kalurit ja 23 harrastuskalurit.