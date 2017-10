Lossi viiva tänava ääres lagunev kiviaed riivab silma

Kuressaare lossihoovi viiva munakivitee ääres, vahetult enne niinimetatud Jahimaja kinnistut riivab möödujate silma lagunev kiviaed. Lootust on, et aed saab korda järgmisel kevadel.



Kui pelgalt peale vaadates võiks arvata, et kiviaed kuulub Ekesparre hotellist otse üle tee asuva, kunagi jahimeeste seltsile kuulunud maja juurde ja selle kordategemine on majaomaniku rida, siis tegelikult jääb lagunenud osa kiviaiast hoopis Kuressaare linna maale. Nõnda võib möödujatel õigustatult tekkida küsimus, miks linn oma maal, pealegi veel muinsus­kaitsetsoonis asuvat aeda korda ei tee või kas näiteks muinsuskaitse on pööranud linna­valitsuse tähelepanu probleemsele kohale.

Muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektori Rita Peirumaa sõnul on nad teadlikud, et piire ei ole heas korras. “Omavalitsused on omanikud nagu teisedki ning nende kohus on oma vara heaperemehelikult hooldada ja vajadusel restaureerida,” kinnitas Peirumaa.

Ta tõdes, et juhul, kui seda ei tehta, on muinsuskaitseametil õigus juhtida probleemidele tähelepanu ja vajadusel teha ka märgukiri. “Lossi suunduva tee äärde jääv aed võiks olla korrastatud, see on tõsi,” möönis muinsuskaitse vaneminspektor.

Samas ei ole see tema sõnul vähemalt praegu otseselt ohtlik. “Leiame, et linnas on mitmeid kriitilisemaid küsimusi, mis tuleks eelisjärjekorras lahendada,” tähendas Rita Peirumaa.

Tema sõnul on muinsuskaitse näiteks väga mures Pika tänava ääres asuvate majade pärast, kus hoonete fassaadid on suurte vihmade ajal akendeni märjad. “Ning omanikel ei ole võimalik ega põhjustki enne midagi teha, kui Kuressaare linn on tänava sademevee äravoolu probleemi lahendanud,” sõnas Peirumaa. Sarnane probleem on tema sõnul ka Tolli tänaval.

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Mikk Tuisk tunnistas, et nemadki on lossipargis asuvast lagunenud kiviaiast teadlikud ja vajalike tööde kulud planeeritakse kindlasti juba järgmise aasta eelarvesse.

Tööd võetakse Tuisu sõnul praeguste plaanide järgi ette tuleval kevadel ja loodetavasti saavad need valmis enne uue turismihooaja algust. “Praegu ei julge aeda enam lahti võtta, sest on oht, et talv tuleb peale,” selgitas ta. “Hoiame sellel aga jooksvalt silma peal ja ohu korral reageerime.”