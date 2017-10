LÜHIDALT kultuurist

Eesti muusikaõpetajad Saaremaal



Homme-ülehomme toimuvad Saaremaal üleriigilised muusikaõpetajate sügispäevad.

Üritus avatakse homme kell 12 Kuressaare kultuurikeskuses, lõpetamine on reedel kell 17 Kärla rahvamajas. Tegu on ainealase koolituse ja kogemuste jagamisega kolleegilt kolleegile.

Kirjanike tuur peatub Kuressaares

Teisipäeval, 7. novembril kell 11 esinevad XIV kirjanike tuuri “Sõnaränd. Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes” raames Saare maakonna keskraamatukogu lugemissaalis Eva Koff, Jan Kaus, Tarmo Teder ja Urmas Vadi.

Kõigilt neilt autoritelt on 2017. aastal ilmunud raamat, mõnel ka kaks.

Kirjanike tuuri korraldajad on Eesti kirjanike liit, Eesti rahvusraamatukogu ja Eesti raamatukoguhoidjate ühing.

Sõmera asukate kunst lossis



8. novembril kell 14 avatakse Kuressaare linnuse peakorruse näitusesaalis näitus Sõmera Kodu psüühilise häirega inimeste töödest.

Nime all “Minu elu” on väljapanekus nii maale kui ka käsitööd. Näitus jääb avatuks 10. detsembrini.

SÜG-i kabaree ootab hoogu



Saaremaa ühisgümnaasiumi 101. lennu noored soovivad Hooandjas koguda tänavuse kabaree-etenduse tarbeks 1000 eurot.

“101. lend on hoolimata oma väiksusest kõige teotahtelisem, kokkuhoidvam ja hoolivam seltskond, kes kunagi selles koolimajas kokku sattunud on. Juba esimestest koosveedetud hetkedest kipitab paljude mõtetes üks suur ühine unistus – kabaree. Etendus, mis oleks intrigeeriv, kaasakiskuv, innovaatiline ning looks kabaree traditsioonile nii publiku kui ka tulevaste lendude silmis täiesti uue mõõtme,” kirjutavad noored projekti kohta.

Nende soov on ühiselt tuua 22. detsembriks lavale midagi täiesti ainulaadset, midagi, mida kabareepublik jääks mäletama kui aegade vägevaimat kabareed.