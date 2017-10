Mesinik avas e-meepoe

Kuressaare lähistel elav mesinik Ergo Oolup otsustas avada oma mesilindude mee veelgi paremale ja operatiivsemale müügile keskendunud e-poe.



Spetsiaalne koduleht aadressil www.mesilind.ee valmis mesinikul juba sel kevadel, kuid e-poe avamise võimalus tekkis Oolupi sõnul alles nüüd. “Vajadus tekkis eelkõige sellest, et kuna mandril me oma mönusat mett aktiivselt ei müü, siis need inimesed, kes on siit saarelt meie meepurgiga koju läinud, soovivad mett meie kaudu juurde soetada,” selgitas Oolup. E-pood on selleks mugav ja nüüdisaegne võimalus.

Meesõpru aina rohkem



Ergo Oolup usub oma sõnul, et müük läbi e-poe suureneb tulevikus kiiresti, kuna inimeste ostuharjumused on samuti kiiresti muutunud ja tänapäevased logistikavõimalused toetavad seda igati. “Põhimõtteliselt on ju nüüd võimalus selleks, et kui tellida meie mett täna, on meepurk homme õhtuks tellija laual,” kinnitas ta.

Saaremaal müüb ta oma meetooteid, tõsi küll, peamisel kohalikes poodides või osaliselt ka otse kodust. “Aastatega on meie meesõprade ring kiiresti laienenud,” rõõmustas mesinik.

Tänavusest meesaagist kõneldes tõdes Oolup, et saak oli veidi parem, võrreldes näiteks eelmise aastaga, kuid palju kehvem, kui hakata võrdlema ülemöödunud aastaga.

Meesaaki mõjutab palju just kevadine ja suvine ilm, aga kahtlemata ka mesiniku oskused mesindamisel.

Tahtis kontorist välja

Oolupi sõnul on mesindamisel suured püsikulud, mis, tuleb tunnistada, on mee hinda viimastel aastatel veidi tõstnud.

Talvituma läks Oolupil sel aastal 60 mesilasperet. “Kuna meie mesitarud ei asu otseselt ühegi põllukultuuri juures, vaid ikkagi metsade ja heinamaade ääres, siis võib selle aasta tulemust heaks pidada,” leidis ta. “Saame küll mett vähem, kuid selle võrra on meie mesi kindlasti väärtuslikum mitmeski mõttes.”

Huvi mesinduse vastu tekkis igapäevatööna kohalikku turismiorganisatsiooni Visit Saaremaa juhtival Oolupil ligi seitse aastat tagasi. Üks peamisi põhjusi oli soov saada kontori­seinte vahelt enam välja. “Sinnani olin oma igapäevast tööd just kontorilaua taga teinud,” tunnistas ta. Ometi on ta lõpetanud ka Olustvere maamajanduse kooli mesiniku erialal.

Mesilaspered rendile



Uuendusliku teenusena Eestis pakub mesinik Ergo Oolup järgmisel aastal ka võimalust mesilasperesid rentida – nii maa- kui ka majaomanikele, koolidele, restoranidele, parkidesse ja mujale. “Peresid saab esialgu rentida küll vaid Saaremaale, aga edaspidi ka üle Eesti,” kinnitas Oolup.

Mesilasperesid rentides saab huviline oma maale 2–4 taru, tolmeldamine käib seejuures nii rentija aias kui naabruskonnas. Ühe taru kohta on oodata umbes 10 kg mett. Kahe taru rentimine maksab 500 eurot.

Juba praegu toimib hästi sellelaadne koostöö näiteks Kuressaares tegutseva GOSPA hotelliga ning Oolupi sõnul on tal ka järgmise aasta osas esimesed võimalikud koostöölepped olemas.

GOSPA hotellijuht Piret Trei tõdes, et koostöö algas rohkem kui aasta tagasi, kui mesilased kolisid nende hotelli katusele. Ta rõhutas, et koostöö ei ole kindlasti ajendatud soovist saada palju mett, vaid pigem näitavad nad selle tegevusega, et ka linnas korjatud mesi on kõrge kvaliteediga ja sama maitsev kui maapiirkondade mesi. “Linnamesindus on ka keskkonnasõbralik, sest mesilased on vajalikud nii looduslike ökosüsteemide toimimiseks kui ka põllumajanduskultuuride kasvatamiseks,” tähendas Trei. Lisaks saab GOSPA oma hotelli klientidele mesitarusid näidata ja sinna juurde veidi seda lugu rääkida.

Kes tunneb mesilasperede rentimise vastu huvi, võiksid mesiniku sõnul kiirustada ja teha taotluse mesilasperede rentimiseks veebilehel www.mesilind.ee.