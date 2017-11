Umbes kilomeeter enne Kuivastu sadamat on kraavis Lux Expressi buss. Saarte Häälele läkitatud lugeja info kohaselt on tegemist kella 17.55 ajal Kuressaarest Tallinnasse suundunud bussiga, mis pidanuks jõudma kell 19.30 väljunud laevale ning 21.50 omakorda Tallinna.

Kohal on päästjad ja kiirabi ning juhtunuga tegeletakse operatiivselt. Kella 20.50 ajal suundus kiirabi vilkurite välkudes linna poole.

Lux Expressi meediakontakti Keiu Valge sõnul juhtus õnnetus esialgse info põhjal bussi ja traktori vahel. Nimelt liikus bussi eest traktor, millel taga haakes mingi suuremat sorti põllutehnika. See aga oli esialgsetel andmetel paraku kehvasti kinnitatud, tuli lahti ning sattus bussile ette, mistõttu sõitiski buss kraavi.

Valge kinnitusel praeguse info kohaselt keegi väga raskeid vigastusi ei saanud, väiksemaid vigastusi põhjustasid purunenud klaasid reisijatele küll. Ometi liikus suurem osa reisijatest teise bussiga Tallinna poole edasi.

Politsei pressiesindaja Andra Jundas teatas lisaks, et täna õhtul kella 19.09 ajal teatati häirekeskusele, et Saare maakonnas Tusti külas on buss kraavis.

Esialgsetel andmetel sõitiski bussi ees traktor, mille tagant lendas ootamatult midagi bussi akna suunas ja vältimaks kokkupõrget mainitud esemega, keeras buss kraavi. Bussil purunes õnnetuses esiklaas.

Liiklusõnnetuses sai politsei andmeil kergemaid vigastusi bussijuht ja veel neli reisijat, kuid haiglasse kontrolli toimetati ainult bussijuht. Asendusbuss viib 17 bussis olnud reisijat Tallinnasse.