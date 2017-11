E-Profiil maadleb hiigelvõlaga

Mullu detsembris uusi aktsionäre kaasanud E-Profiil, mille omanikeringi kuulub Saaremaa ettevõtja Lembit Soe, maadleb hiigelvõlaga. Uus omanik Technobalt peab allakäigu põhjuseks juhtimisvigu ning eile laekus kohtusse ka pankrotiavaldus, vahendas Äripäev.



Nafta- ja gaasitööstusele metallkonstruktsioone ja seadmeid tootva E-Profiili omanikeringis on kaheksa inimest. Väiksem osa firmast liikus mullu Technobalt Holdingu ja Mettech Holdingu kaudu Tarmo Männasalule ja Rain Heldele. E-Profiili juhivad Toomas Jõgi ja Martin Mehilane, kes on ammused omanikud.

Kohtusse saatis pankrotiavalduse võlausaldaja TB Works ehk Technobalti tütarfirma, mille juht Veiko Tõnso näeb E-Profiili raskuste taga Jõge ja Mehilast. “Juhtimisviga on selle asja nimi,” lausus Tõnso, kelle juhitav TB Works ootab E-Profiililt 1,3 miljonit eurot.

E-Profiilil tekkis mõni aeg enne Technobalti omanike sekka võtmist maksuvõlg, mis on paisunud 1,6 miljoni euroni. Nõukogu liikme, Technobalti ärikontrolleri Kadri Heinla väitel esitati nii neile kui ka kreeditoridele mullu teadlikult valeinformatsiooni E-Profiili tulemuste kohta. Milline oli firma mullune seis, pole selge, sest ettevõtte 2016. aasta aruanne on esitamata, see vajab audiitori kinnitust.

Kõige tipuks on firma nüüd saneerimisel. Võlausaldajaid on kogunenud 147 ning Äripäeva teada ulatuvad võlad 36 miljoni euro piiresse.

E-Profiili pikaaegne omanik Lembit Soe rääkis, et praegu käib kohtuvaidlus, kas Tõnsot üritati nõukogu koosoleku võltsitud protokolli abil uueks E-Profiili juhatuse liikmeks valida. Firma juht Jõgi on juhatusest tagasi kutsutud, sõnas Soe, kuid Tarmo Männasalu ei ole otsusele alla kirjutanud. “Mis puudutab konkreetseid juhtimisvigu, siis selleteemaline kontroll pole lõppenud,” märkis Soe.

Männasalu on kokku kutsunud nõukogu koosolekuid, et arutada ja otsustada juhatuse tagasikutsumist, uue juhtkonna valimist ning anda hinnang saneerimismenetlusele, kaitses Heinla oma tööandjat. Lembit Soe on üks neist, kes on Heinla sõnul üritanud nõukogu tööd takistada. “Lembit Soe osales ühel koosolekul elektroonselt, kuid hiljem otsustas seda eitada. Koosolekul arutatust ja otsustatust on olemas nii helisalvestis ja selle stenogramm kui ka Lembit Soega peetud meilivahetus. Meie hinnangul on vastav nõukogu koosolek seaduslik,” ütles Heinla.

Koosolekul otsustati mõlemad juhatuse liikmed Heinla meenutusel tagasi kutsuda. Ettevõtte mured lahendaks tema sõnul tegevuse ümberkorraldamine. See tähendaks firma olukorra tunnistamist ja vajalike sammude astumist.

Soe näeb aga ainsa lahendusena saneerimisprotsessi, millele on vastu nõukogu liikmed Tarmo Männasalu ja Kadri Heinla, kes pole tema sõnul siiani menetlusse panustanud.