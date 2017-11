JUHTKIRI: Vettivad kodud

Akendeni märjad majaseinad on karm reaalsus paljude kuressaarlaste jaoks. Muidugi on ka hooletuid autojuhte, kelle sõiduki rataste alt paiskub majaseintele räpase vee laviin. Sõidukiroolis istujad siiski alati süüdi ei ole. Kui ikka saju- või lumesulamisveel kuhugi voolata pole, uhkab laine vastu tänavaäärse maja seina ka siis, kui auto kiirus on tagasihoidlik.

Mida saab majaomanik teha, et tema kodu ei vettiks? Ega suurt saagi, nagu tõdeb tänases leheloos muinsuskaitseametnik. Mõistagi teeb meele mõruks, kui kodu seinad niiskuse tõttu hallitavad või pead “kanali” ääres asuva maja aknaid mõne aasta tagant vahetama. Majaseinte kaitseks kinnitatud plekkidest-kiledest pole aga kuigi suurt tolku. Kannata ära või koli minema. Aga kuhu? Ja kes soovib sinult osta kinnisvara, mille seinad on suur osa aastast akendeni märjad? Sajuveekanalisatsiooni rajamine on omavalitsuse rida. Miljoneid eurosid selleks ei terenda aga vähemalt lähitulevikus kusagilt.