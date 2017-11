Kihelkonna vald toetas segakoori 10 000 euroga

Kihelkonna vallavalitsus eraldas kohalikule segakoorile Saksamaa kontsertreisiks 10 000 eurot. Tegemist on tõenäoliselt kõigi aegade suurima Saaremaal valla eelarvest hobitegevuseks antud tegevustoetusega.



Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam (pildil) ütles, et summa on tõepoolest nii suur, kuid segakoori näol on tegu ka valla suurima, 35-liikmelise kollektiiviga, kes esitab heal tasemel koorilaulu ja keda vald on varemgi toetanud.

Otsus tehti kolm päeva enne kohalikke valimisi, vallavalitsuse 12. oktoobri istungil, ja järgmisel päeval kinnitas selle vallavolikogu, kui võttis vastu valla 2017. aasta teise lisaeelarve.

MTÜ Tuulpius esitas Kihelkonna vallale 9. oktoobril rahataotluse põhjendusega, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames on plaanis koorilauluga tutvustada välismaal Kihelkonna valda ja Eestit. MTÜ Tuulpius juhatuse liige ja Kihelkonna segakoori vanem Margit Tammeleht ütles Saarte Häälele, et toetus on mõeldud kasutamiseks 2018. aasta aprillikuus.

“Plaanime sõita Saksamaale, et anda seal kontserte. Selleks puhuks laulude õppimine käib juba praegu,” selgitas ta. Koori kontsertkavas on Tammelehe sõnul kindlasti laulud, mida õpitakse Tallinnas 9. detsembril Kaarli kirikus toimuva advendikontserdi tarbeks – teemaks Eesti ja Soome 100 –, ja laulud, mis tulevad esitamisele 9. juunil Viljandis toimuval suurel segakooride laulupäeval “Isamaale”.

Koorivanem nentis, et segakooril on põhjust toetuse üle väga tänulik olla. “Lisaks omafinantseeringule on meie tegevuse suurtoetaja olnud läbi aegade Kihelkonna vallavalitsus. Veel saame tänada Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgruppi ja eraisikutest sponsoreid, keda meie tegemised on kõnetanud,” sõnas ta.

Küsimusele, miks on vaja välismaal tutvustada valda, mis aastavahetusega Eesti administratiivjaotusest kaob, vastas Tammeleht, et vaadates inimesi, kellega koor rahvamajas toimetab, on ta veendunud, et valdade kadumisega ei kao veel maalt tegusad inimesed, kel on soovi kanda uhkusega kohalikku rahvarõivast ja kes oskavad koostegemisest rõõmu tunda.

Saaremaal vallaeelarvetest eraldatud summad hobitegevuste toetuseks on tavapäraselt jäänud sadade eurode piiridesse.