Sikutamine tõi tingimisi vangistuse

Kuressaare kohtumajas määrati eile karistus noormehele, keda süüdistati selles, et ööl vastu 14. jaanuari sikutas ta tekkinud tüli käigus teist inimest autost välja.

Süüdistuse kohaselt püüdis Markus kannatanut autost välja tõmmata ning selle käigus rebenesid autos olnud isiku püksid ja särk. Varaline nõue klaariti aga omavahel ära ning suhted selle isikuga on Markuse sõnul korras ja omavahel saadakse läbi.

Kohus määras süüdistatavale kokkuleppemenetluse korras karistuseks kolm kuud vangistust tingimisi 12-kuulise katseajaga. Samuti tuleb tal maksta 705 eurot sundraha ja 98,80 eurot kaitsjatasu. Süüdimõistetu nõustus eile kohtuniku väitega, et vägivald ei ole lahendus, ja lubas, et edaspidi tal süüpinki enam asja pole.

Kannatanu ütles, et omavahelised probleemid on neil üksipulgi läbi arutatud.

“Rääkisime sellest, miks kumbki osapool nii käitus ja millepärast ühist keelt ei leitud. Leidsime kompromisse, lõime käed ja lahkusime sõpradena. Tegime mõlemad vigu ning pole oluline, kes suurema, kes väiksema, loeb vaid see, et me mõlemad sellest õppisime,” rääkis ta.