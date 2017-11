Saaremaa ettevõtjate Andres ja Oleg Sõnajala AS Eleon vaidlustas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele.

RMK müüb Pärnumaal asuvat tuuleparki 1 230 000 euro suuruse alghinnaga, avalik suuline enampakkumine peaks toimuma tuleval nädalal. Kinnistu suurus on 160 hektarit, detailplaneeringu järgi saaks sinna püstitada 38 tuulikut.

Samas esitas Eleon juba maikuus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse, millega sooviti “riigivaraseaduse alusel kinnisasja otsustuskorras hoonestamist ettevõtluskeskkonna arendamiseks Eesti majandusarengule oluliste investeeringute tegemise eesmärgil”.

“Kuna enampakkumise tähtaeg on varsti käes ja meie taotluse menetlus on endiselt pooleli, siis tuleb esmalt lahendada see küsimus. Praegu ei jäänud enam lihtsalt muud üle, kui kohtu poole pöörduda,” sõnas Eleon AS-i juhatuse liige Andres Sõnajalg.

Ta viitas eile edastatud pressiteates, et erinevalt teistest huvilistest ei ole Eleoni eesmärk üksnes “suvaliste tuulikutega” energiat toota, vaid püstitada Eesti tehnoloogiaga tuulikute referentspark, et seejärel alustada kodumaiste tuulikute eksporti välismaale.

“Avalikul enampakkumisel on väga suur oht, et osalevad pakkujad, kes võidu korral tuuleparki ei plaanigi rajada, vaid eesmärk on aidata praegustel tuuleelektri suurtootjatel toetusmäära säilimiseks selle kasvu vältida,” teatas Sõnajalg.

Tema sõnul on Eleon 3M116-tüüpi tuulik, millised soovitakse ka Tootsi tuuleparki püstitada, teiste Eestis kasutatavate tuulikutega võrreldes oma toodangu ja efektiivsusnäitajatega selgelt turuliider. Esimene 3M116 tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal.

“Kuna riik on Ida-Virumaal tuuleparkide arendamist pärssinud, siis on Tootsi tuulepark Eestis praegu ainus piirkond, kuhu on võimalik uusi suuremahulisi võimsusi rajada,” ütles Andres Sõnajalg.

Kodumaiste tuulikutega tuulepargi rajamine Tootsis tähendaks tema sõnul muu hulgas ulatuslikke positiivseid sotsiaalmajanduslikke mõjusid nii tööhõivele, maksulaekumistele, kohaliku tuuletehnoloogia tööstuse arengule, ekspordile kui ka riigi SKP-le, mida on ka Eleon AS-i taotluse dokumentides põhjalikult analüüsitud.