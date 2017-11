Volikogu esimees liitus erakonnaga

Reformierakonnaga ühinesid Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro, ettevõtja Maire Forsel, Saaremaa muuseumi osakonnajuhataja Taniel Vares, ettevõtja Katrin Sagur ja turismiettevõtja Angela Nairis.



Maire Forseli sõnul liitus ta Reformierakonnaga põhjusel, et on parempoolse maailmavaatega ja poliitikas kaasarääkimiseks on erakonnaga liitumine parim võimalus seda teha. Otsustavaks sai põhikirjaline õigus olla ka eriarvamusel erakonna jooksva poliitika suhtes.

Saaremaal on 367 Reformierakonna liiget.