Abruka saab 77 140 euroga kiire interneti

Väikesaartel oli taas võimalus esitada taotlusi kohaliku elu edendamisele kaasaaitavate projektide rahastamiseks. EAS-i väikesaarte programmist otsustatigi nüüd toetada Abruka saare ja Ruhnu projekte.



Esimene neist vajab kiiret internetiühendust, teine koolile korralikku mööblit ning parajad toetussummad suudavadki nende vajadused rahuldada.

Abruka saarele kiire internetiühenduse ja raadiosidevõrgu tagav toetus on 61 897 eurot, kogu projekt läheb seejuures maksma 77 140 eurot. Ruhnu põhikool saab uue mööbli tänu 49 791 euro suurusele toetusele. Ühtekokku läheb ruhnlaste mööblisoetus maksma 62 509 eurot. Toetuse saajad on ametlikult Lääne-Saare ja Ruhnu vallavalitsus ning nende kanda on seega ka omaosaluse protsent.

Abruka saarevaht Rein Lember tõdes, et saarel on neti ja mobiilileviga praegu lood nii, nagu on. “Kui mobiililt mobiili peale helistada, siis pean asendit muutmata seisma ühe koha peal, sest muidu on ups – levi kadunud!” rääkis Lember.

Tema saab oma meilid küll saadetud, kuid saarel on veel inimesi, kes näiteks kaugtöö tegemiseks vajaks hoopis kiiremat ja püsivamat ühendust. Nüüd, tänu EAS-i toetusele saab see mure viimaks lahenduse. “Selle eest saame endale kiire internetiühenduse, nii nagu üle Eestimaa on,” kinnitas Lember. “Kuna meil on meri vahel, siis on meil natuke nagu erisusega tegemist.”

Lember sõnas, et niipalju kui tema teab, pannakse saarele selle projekti raames püsti päris oma mast ja järgmises etapis veetakse laiali valguskaabel. “Nii tuuaksegi meie kodudesse kiire internet, mis ilmselgelt annab pikemas perspektiivis väga hea võimaluse teha Abrukalt kaugtööd,” rääkis saarevaht. “Meil on palju neid ettevõtjaid, kes saaksid oma toimetused siin saarel kohapeal ära teha, kui meil hea ühendus oleks.” Kiire neti huvilisi saarel igatahes jagub.

Saarevahile teadaolevalt kuulutatakse esimesel võimalusel kõik vajalikud hanked välja ning kui mitte varem, siis aasta pärast on saar tõenäoliselt juba kiire netiga varustatud. “Oleme siin jumalast hoitud saar, kõik pahandused lähevad meist mööda ja meie soovid saavad enam-vähem täidetud. Tõsi, oleme ise ka viisakad olnud, ei pinguta oma soovidega üle, ei nõua liigpalju ega protesti,” kõneles ta. “Kõigevägevamale sellised asjad, tundub, et sobivad.”