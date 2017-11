Jahindusnõukogu soovitab hirvi rohkem küttida

Saare maakonna jahindusnõukogu soovitab punahirvede arvukuse vähendamiseks suurendada nende küttimist käimasoleval jahiaastal kuni 1400 isendini.



Teisipäeval koos olnud jahindusnõukogu otsustas jätkata jahipidamist punahirvele juulikuu koosolekul kokkulepitud küttimise struktuurist kinni pidades ja vähemalt eelmise jahiaasta küttimismahtu järgides ehk siis lasta vähemalt 1102 hirve. Küll lisas nõukogu sinna soovituse viia punahirvede küttimise maht käimasoleval jahiaastal maakonnas 1400 isendini, tagamaks nende arvukuse languse.

Saarte jahimeeste seltsi esimees Mati Tang nentis, et jahiseltsid on aasta-aastalt hirve üha rohkem küttinud, kuid tänu soodsatele ilmastiku- ja elutingimustele on hirvepopulatsioon jätkuvalt kasvanud. Surve maaomanikelt, kelle põllud ja metsanoorendikud hirvekahjustuste all kannatavad, on tema sõnul üha suurem ja ka mõistetav.

Tang lisas, et soovituslikku suuremat küttimismahtu jahipiirkondade vahel ära ei jagatud, kuna kogu maakonda käsitletakse ühtse ohjamispiirkonnana. Edasine tegevus lepitakse kokku pärast 2017/2018 jahiaasta lõppemist ja punahirve küttimistulemuste selgumist.