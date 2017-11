JUHTKIRI: Tööst, ajast ja kohast

Töö ja töötegemise mõiste on ajas tohutult muutunud. Üha enam töid teevad meie eest ära masinad. Aina rohkem on ka selliseid ameteid, mis ei nõua töötegijalt kellast kellani konkreetses kohas viibimist.

Kui on arvuti või nutiseade, piisava kiirusega internet ja mobiililevi, võid töötada ükskõik millal ja kus, peaasi, et töö tehtud saab. Istu selleks kasvõi metsatalu köögis või siis hoopis väikesel saarel kivi otsas randa loksuvaid laineid kuulates.

Abruka elanikel on põhjust rõõmustada: EAS toetab kiire internetiühenduse loomist saarel. Kui kaugtöö tegemiseks on kõik tingimused loodud, küllap on rohkem ka tegijaid.

Samas ei kao kuhugi need ametid, kus töötada tuleb kindlas kohas. Ning mis nõuavad tegijalt seda, et ta oskaks midagi oma kätega valmis teha. Ja kus masinad inimesi asendada ei suudaks, vähemalt niipea mitte. Üks selliseid ameteid on juuksuri oma.

Kui tänapäeval on reegel pigem see, et ameteid ja töökohti üsna sageli vahetatakse, leidub ka erandeid. Et kutsumuse leidnud inimene jääb oma ametile truuks aastakümneteks. Ilmekaid näiteid on meie ümber küllaga.