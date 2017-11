Kuressaare terviserada saab uue katte

Jooksjate hulgas üha suuremat populaarsust koguv Kuressaare terviserada saab pärast freestraktori tehtud tasandustöid uue saepurust ja hakkpuidust katte.



SA Kuressaare Spordibaasid haldusjuht Kalev Kütt ütles, et rajakatte uuendamise vajalikud eeltööd tegi SA Eesti Terviserajad antud rajafrees, mis freesis pinnase, tasandas lohud, lõikas läbi kändude juured, korjas välja kivid ja planeeris aluse.

“Profiil sai korda,” lausus Kalev Kütt. “Kuna Tervisepargi rajakate on juba enam-vähem 15 aastat paigas olnud, siis olid need tööd vajalikud. Ta ei pea lihtsalt vastu ja muutus kausiks ning kui juhtus palju vihma sadama, oli kate liiga pehme.”

Kütt möönis, et sügis ei ole selliste tööde tegemiseks kõige parem aeg, kuid kuna freestraktor toodi mandrilt, ei saanud selleks kahjuks aega valida. “See on tavaline rajahooldusprotsess,” märkis ta. “Käime seal veel oma jõududega vajalikke kohti tasandamas, järgmisel nädalal tuuakse uus hake peale ja praegu tuleb see aeg lihtsalt ära kannatada.”

Töid tegi ja rahastas SA Eesti Terviserajad, kelle masin tuli selleks spetsiaalselt Saaremaale, lisaks Tervisepargile freesiti ka Karujärve rajad.