LUGEJA KIRI: Sügisene pruun

Sügis, see on justkui hüvastijätt – pikad valged päikeselised päevad on ju lõppenud. Tegelikult on sügis kõige rikkam, heldem, värviküllasem aastaaeg. Pruun on maapinna ja mulla, närbuva looduse värv.

See maalähedane, praktiline ja konservatiivne värv sobib inimestele, kes seisavad kahe jalaga maa peal. Aitab luua seltskondliku inimese muljet ja saavutada kodust õhkkonda, on õdus ja soe. Sõprade seltsis võib pruuni riietatud inimene kergesti sattuda terapeudi rolli, kuna mõjub kaastundliku inimesena. Ka ruumis mõjub pruun turvaliselt, sest on looduse värv.

Pruun annab väsinud inimesele küll turvatunnet, kuid ei mõju tujutõstvalt. Liigne tumepruunide värvide kasutamine võib tekitada hoopis väsimust ja tüdimust. Ükskõiksusele kalduvad inimesed peaksid pruuni vältima, sest see soodustab passiivsust.

Tasub teada, et pruun on masside värv, peidab isiksusi. See ei ole tähelepanu tõmbamise värv.

Tööandjale võib pruuni rõivastunud inimene jätta igava mulje ja see tööotsija võidakse kergesti unustada…

Pruun toon on aga alati hea, kui ta on koos rõõmsate värvitoonidega. Kui lisada pruunile näiteks punast, mõjub kooslus soojalt ja sümpaatselt.

Ükskõik kuidas me ka ei käituks, milliseid valikuid ja eksimusi ei teeks, jääme ikka looduse osaks. Inimeseks sündinuna oleme iseendaks olemist väärt – niisamuti nagu muugi loodus.

Miralda Matt,

Eesti looduskaitse seltsi Saaremaa piirkonna liige