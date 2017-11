Mustkatte alla sai tänavu seitse kilomeetrit

2017. aastal sai Saare maakonnas tolmuvabaks kolm kruusatee lõiku, kokku 7,2 kilomeetrit.



Tolmuvaba katte said Üru–Pidula 3,089-kilomeetrine lõik, Laadjala–Karja 2,531-kilomeetrine lõik ja Pöide–Tornimäe–Kõrkvere 1,559-kilomeetrine lõik. Kaks teed, Laadjala–Karja ja Pöide–Tornimäe–Kõrkvere said seega lõpuks tolmuvabaks täies pikkuses.

2018. aastal on praegu kavas Saare maakonnas tolmuvabaks muuta kaks kruusatee lõiku, kokku 8,2 kilomeetrit. Tolmuvaba katte saavad riigiteede Kärla–Sauvere 4,075-kilomeetrine lõik ja Panga–Pahapilli 4,082-kilomeetrine lõik.

Maanteeameti Lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt ütles, et maanteeamet mõistab kruusateede katte alla viimise vajadust. Selleks on riigimaanteede teehoiukava 2014–2020 koostamise raames välja töötatud kruusateedele katete ehitamise valikumetoodika, mis arvestab liiklussagedust, raskeliiklust, tolmu mõju teeäärsetele majapidamistele, teede kasutajaid, maantee võrgulist tähtsust, bussiliinide olemasolu, jalgratta marsruute ja tasuvust.

“Maanteeameti eesmärk on ehitada riigimaanteedele tolmuvabad katted kõigile suurema kasutusega kruusateedele aastaks 2030. Planeeritud vahendid võimaldavad teehoiukava perioodil katteid ehitada 100–150 km aastas,” rääkis Eisenschmidt.

Vastavalt valikumetoodikale on läbi analüüsitud kõik riigimaanteede kruusateede lõigud ja katte vajaduse koondindeksi alusel on need seatud üleriigilisse pingeritta. Pingerea esimestest objektidest on koostatud nimekiri, mis on aluseks teehoiukava vastava aasta objektide määratlemisel.