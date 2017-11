Muusika paneb mõtted ja püüdlused helisema

“Oskused, mida laps omandab ja kasutab koostöös teiste lastega või juhendaja abil koolis, annavad talle julguse ka tulevikus iseseisvamalt oma ideid realiseerida,” kirjutab Kuressaare gümnaasiumi muusikaosakonna juhataja Laine Lehto. “Inspireerivaid õppimise viise saame õpetajatena aga igal hetkel juurde luua.”



“Olen veendunud, et inimkond saab õnnelikumaks, kui ta õpib musitseerima. Ja need, kes sellele arengule kaasa aitavad, ei ole niisama elanud,” on öelnud ungari helilooja, haridustegelane, lingvist ja filosoof Zoltán Kodály.

Muusika on minu elus olnud tähtsal kohal juba varasest lapsepõlvest peale. Võib lausa öelda, et kasvasin muusika sees, sest kõik meie suguvõsa ühised koosviibimised möödusid pillimängu ja laulu saatel.

Pühendumine nakkab



Jälgisin lapsena oma vanaisa, isa ja onusid, nende pühendumine muusikategemisele oli nii ehedalt enesestmõistetav ja nakkav. Seda niivõrd, et üsna pea leidsin end koos isaga klaveri taga esimesi noote õppimas. Aastaid hiljem muusikakooli klaveripalu harjutades juhtus aga üsna sageli, et Mozarti sonaadi asemele tekkisid noodipuldile “täiesti kogemata” tol ajal väga armastatud “Laulge kaasa” kogumikud, mida isa aastaid hoolikalt number haaval nagu minu jaoks poodidest kokku oli ostnud. Nõnda ma siis harjutasingi hoopis akordimärkide lugemist ja tundsin omaette laulude laulmisest siirast naudingut.

Loomulikult jäi selline enesealgatuslik huvi silma ka kooli muusikaõpetajale, kes mulle ja mu nooremale õele üsna tihti aktustel esinemisvõimalusi pakkus. Olles piisavalt suunav ja innustav, kuid alati targalt tahaplaanile jääv.

Olen kindel, et just tänu tema toetusele said kooliajal nooti kirja pandud ka esimesed omaloomingulised laulud, mida siiani aeg-ajalt nostalgitsedes sirvin.

Emotsioonid ja keskkond, mida kogeme lapsepõlves, on määrava tähtsusega ka meie edaspidises elus. Minu muusikas kasvamise teed aitasid oma eeskujuga käia innustavad, suunavad ja toetavad täiskasvanud. Nad suutsid seda teha mind raamidesse panemata. Olen neile selle eest südamest tänulik ja püüan jõudumööda iga päev oma õpetajatöös seda olulist põhimõtet järgida. Ikka selleks, et minu ümber askeldavate rõõmsate ja õnnelike õpilaste ring suureneks. Sest õnnelik inimene on loovusele avatud, muusika on aga loovuse arendamiseks suurepärane vahend.

Nutiajastu lapsi õpetades tundub mulle üha sagedamini, et peaksime oma igapäevatöös raamidest välja mõtlema, olema oma tegemistes loovamad, hoolitsema selle eest, et noortele jaguks piisavalt väljakutseid õpitavat nii üksi kui ka kollektiivis mõne täiesti uuendusliku nipiga läbida. Olen vägagi veendunud, et oskused, mida laps omandab ja kasutab koostöös teiste lastega või juhendaja abil koolis, annavad talle julguse ka tulevikus iseseisvamalt oma ideid realiseerida. Inspireerivaid õppimise viise saame õpetajatena aga igal hetkel juurde luua.

Ehedad eeskujud



Kuressaare gümnaasiumi 40. juubeliaasta mitmete ürituste hulgast tooksin siinkohal näitena muusikaosakonna projekti “Vilistlased kooli”, mille raames külastavad KG-d tuntud muusikud – meie vilistlased. Septembri alguses andis kaks kitarri- ja rütmikatundi vabakutseline muusik Andre Maaker, oktoobris rääkis oma elust pärast KG-d laulja Tuuli Rand alias Windy Beach. Tuuli juhendamisel toimus ka põnev inspiratsioonitund solistidele. Mõlemad kohtumised erinesid tavapärasest ainetunnist, lisaks musitseerimisele mõtiskleti koos õpilastega eluväärtuste, otsuste tegemise oskuse ja palju muu üle.

Mis mulle aga eriti imponeeris, oli see, et nii Andre kui ka Tuuli rääkisid oma elust ja tegemistest vaimustuse ja kirega. Nad olid ise ehedad eeskujud, näitamaks, kuidas me oma eluteed suunata võime, kui vaid tahame ja teadlikult selle nimel pingutame.

Progressiivsed ja uuenduslikud ideed on fookuses olnud ka juba aasta jagu Kuressaare gümnaasiumis tegutseva Ägedate Õpetajate Klubi tegemistel.

On toimunud väga palju põnevaid ja inspireerivaid kohtumisi ja koolitusi, ühistest aruteludest tõstatunud teemasid olen hiljem hoopis uue nurga alt vaadelnud. See on olnud üks ütlemata tore teekond.

