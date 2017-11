Saaremaa võttis Pärnu vastu seljavõidu

600-pealise publiku ees ei jätnud Saaremaa Võrkpalliklubi Balti liiga liidrite duellis Pärnu Võrkpalliklubile võimalustki, võitis kindlalt 3 : 0 ja jätkab ainsana kaotuseta.



Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali jäi meeskonna sooritusega rahule. “Olime head eelkõige tehnilistes elementides, servil ja vastuvõtul, rünnakust rääkimata,” rääkis ta, lisades, et mängu püüti kontrolli all hoida.

Suvepealinna meestest ainsana kahekohalise punktisummani jõudnud saarlane Kevin Saar ütles, et Saaremaa meeskonnal õnnestus kõik. “Terve meie mäng oli ebakindel ja me ei mänginud oma mängu,” tõdes ta. “Tartu vastu mängides hakkas see asi juba pihta, võttis meie enesekindluse ära ja me ei leia seda praegu üles. On vaja hakata asja nullist ehitama.”

Kuressaare spordihoones mängitud kohtumises võitsid võõrustajad geimid 25 : 19, 25 : 21 ja 25 : 16. Kui üldiselt kulges kohtumine Urmas Tali hoolealuste taktikepi järgi, siis teises geimis lasti Pärnul 16 : 11 eduseisul järele jõuda 15 : 16-le ning nii tulid Siim Põlluääre ja Alexander Tuschi asemel sisse Hindrek Pulk ja Aleksander Eerma.

“Sest blokki ja servi oli vaja juurde saada,” põhjendas Tali. “Tuschi pealt nad kõik ära tagusidki, Hindreku blokk on parem ja serv on ka kõikides mängudes kurja teinud. Kaotasime hetkeks kontrolli ja neli punkti läks ära. Aga tulime sellest väga hästi välja.”

10 punkti toonud Kevin Saar ütles, et rünnakul pandi täie jõuga, kuigi ei saa öelda, et see väga hea oli. “Kui lõid, siis oli ikka Juss (Johan Vahter) pallil all. Me ei saanud ka oma servi käima, natuke oli ka tõste taga asi,” märkis ta.

Urmas Tali jäi oma meeskonna puhul eriti rahule sellega, et hästi saadi hakkama elementidega, millega eelnevates mängudes on hädas oldud. “Kui rünnak on rohkem kui viiskümmend protsenti, siis on põhjust rahul olla,” lausus ta.

Saaremaa resultatiivsemad olid 16 punkti toonud slovakk Tomaš Halanda, Siim Põlluäär 10, Konstantin Rjabuhha 9, Rauno Tamme 6 ja Mihkel Tanila 4 punktiga.