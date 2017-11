SUUR MAA, SUURED ASJAD: Abrakadabra ja praamipilet

Valimised said läbi ja kohe kadusid avalikust eetrist ka jutud sellest, mida kõike tasuta saab. Nüüd pigem hakkame raha lugema. Uute ühinenud omavalitsuste volikogud panevad paika juhid ja nende palgad. Eesti linnapea ja vallavanema keskmine töötasu teeb kindlasti korraliku hüppe. Esimesed signaalid on juba tulnudki. Ja põhjendada on seda ju lihtne – suuremad eelarved, rohkem rahvast. Vastutus kasvab.



Raha loetakse mujalgi. Rahandusministeeriumisse liikus eelmisel nädalal kooskõlastamiseks pika nimetusega määrus “Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeima tariifi ja kõrgeima piletihinna kehtestamine raudteeliikluses korraldataval sõitjateveol”. Inimkeeli tähendab see, et keskerakondlasest majandus- ja taristuminister Kadri Simson tahab tõsta rongipiletite hindu ja saada 600 000 lisaeurot.

Määruse seletuskiri ütleb, et hinnatõusu põhjus on seotud nõudluse kasvuga. Kui tuleb rohkem reisijaid vedada, kasvavad ka ettevõtte kulud. Naljakas ja vastuoluline see maailm, kas pole? Kas see ei olnud Keskerakond, Kadri Simson isiklikult esirinnas, kes on avalikkust kogu aeg püüdnud veenda, et reisijad tulebki rohkem ühistransporti meelitada ning teenus ise peaks olema just seetõttu võimalikult kättesaadav?

Meenub üks karikatuur Tallinna venekeelsest linnalehest Stolitsa, kus rohelised bussid vedasid päikesesäras kõikjal Eestis reisijaid, roolis seesama naeratav Kadri. “Kogu riik sõidab tasuta,” ütles alltekst. Tegelikult esinevad tasuta asjad ainult poliitilistes utoopiates. Tegelikkus on teistsugune. Jah, Tallinnas pole tallinlasel tõesti vaja muud teha, kui rohelist kaarti taskus kanda ja seda ühissõidukis piiksutada. Selle eest oleme pidanud taluma ja maksumaksjatena üleval pidama seltskonda korruptante, kellest osa on JOKK-skeemiga parteilisel heakskiidul end tagasi linnaga seotud töökohtadele sokutanud. Maksma kinni jubeda palagani laulva linnapea ja Ülemiste vanakesega eesotsas. Ränk hind, ütleksin.

Hiljuti sõitsin olude sunnil rongiga Elvast Tallinna. Kohad olid täis, tuli kasutada esimest klassi, kus õpilasel soodustusi pole. Selle ühe otsa (!) raha eest, mis perele kulus (ca 50 eurot) võinuks isikliku autoga kaks korda Elvas käia. Sellesama eespool mainitud määruse järgi võib muide esimese klassi reisidel hindu tõsta kuni 50 protsenti.

Olen sel sügisel isiklikel põhjustel sageli kodusaart külastanud. Tööinimesele kohaselt tuleb reedel minna ja pühapäeval tagasi tulla ning loomulikult ei käi inimene oma lähedasi vaatamas üksi. Ikka perega. Ma ei tea, miks ja kui kaua taluvad inimesed seda, et reedeti on mandrilt saarele ja pühapäeval teistpidi ülevedu kallim. Lisaks sõidukile tuleb ju maksta veel ka reisijate eest. Kaks täiskasvanut ja kaks last edasi-tagasi tuleb jälle sinna maagilise 50 euro kanti. See on avalik (nüüd lausa otseselt riiklik) teenus, mitte kommertsalustel toimiv äri. Maanteepikendus, no kuulge!

Kogu see tasuta teema on üks paras silmamoondus. Aga lähiaastail saame istuva võimu vasakpoolsest maailmavaatest lähtudes veel kõiksugu ümberjagamisi näha.

Neeme Korv,

Postimehe ajakirjanik