Ühistu teeb õnnetuse tõttu tehnikapargile erikontrolli

Kolmapäeva õhtul Muhus juhtunud õnnetuse tõttu otsustas põllumajandusühistu Pöide AG teha kasutuses olevatele sõidukitele ja kogu tehnikale erakorralise kontrolli, et veenduda nende ohutuses.



“Tehnika erakorralise kontrollimise tulemuste põhjal teeme vajadusel otsused, et tagada turvalisus parimal võimalikul viisil. Teeme kõik endast oleneva, et teedel liikuv tehnika oleks kaasliiklejatele ohutu,” ütles Saarte Häälele OÜ Pöide AG juhatuse liige Egon Jürisson.

Kolmapäeva õhtul tabas Muhumaal Tusti külas Lux Expressi reisibussi esiklaasi möödasõitva Pöide AG traktori haakes olnud lägapüti tiib, mis sõidu ajal lahti pääses. Kuigi buss keeras kraavi, oli tegemist õnneliku õnnetusega ning inimesed suuremaid vigastusi ei saanud.

Eile võis kreeni vajunud bussi ümbruses tee ääres märgata klaasikristalle, juppe ja tükke, mis õnnetuse käigus laiali paiskunud. Esiklaas oli ämblikuvõrku meenutava kilena rippesse jäänud ja bussi interjööri palistasid virtsapritsmed.

Kuressaare haiglasse toimetati ainult bussijuht, kes sai vigastada purunenud klaasikildudest. Eile saabusid kahe järjestikuse parvlaevaga kohale puksiirid, mis bussi kraavist välja ja tagasi teele toimetasid.

OÜ Pöide AG juhatuse liige Egon Jürisson ütles, et praeguseks on õnnetuse kohta teada, et traktor vedas haakes lägapütti, mille vasakpoolne tiib pääses sõidu ajal lahti ja lendas vastutuleva bussi esiaknasse.

Õnnetuse järgselt tuvastati, et purunenud oli vasakpoolse tiiva lukustuse hüdrauliline põlv, mis asub karpraua sees ning on seetõttu kaitstud väliste mehaaniliste vigastuste eest.

Ta väljendas seoses juhtunuga suurt kahetsust: “Meil on äärmiselt kahju, et seoses meie ettevõtte tegevusega juhtus liiklusõnnetus, milles inimesed viga said. Avaldame juhtunu pärast siirast kahetsust ning loodame, et õnnetuses kannatada saanud paranevad kiiresti ja jõudsalt. Palume kõigilt liiklusõnnetusse sattunutelt südamest vabadust.”

Traktorit juhtinud mees oli kaine ning nii traktor kui ka lägapütt omasid kehtivat tehnilist ülevaatust.

Lux Expressi juhatuse esimehe Andrus Tederi sõnul oli eelmüügi andmetel bussis 20 reisijat ja roolis 20-aastase staažiga bussijuht. Enamik reisijatest pääses ehmatusega, suurem osa neist jätkas reisi Tallinna poole teise bussiga ja jõudis 20.30 väljunud parvlaevale.

Bussi kiirus oli õnnetuse hetkel 91 km/h. Asjaolude täpsema uurimisega tegeles kohapeal politsei, kes detailid fikseeris.