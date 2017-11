JUHTKIRI: ID-paanika

Eestlased on põhjusega uhked oma E-riigi üle. Vaid paar näpuliigutust ja maksud on makstud, tuludeklaratsioon täidetud, valimistel lemmikkandidaadi poolt hääl antud. Paljude vajalike toimingute tegemine ei nõua enam kohapeale minemist ega järjekordades ootamist. Meie aina kiireneva elutempo juures on ajal aina suurem väärtus.

Kui 15 aastat tagasi kasutusele võetud ID-kaardil oli funktsioone vaid näputäis, siis nüüd on e-teenuseid, kus seda pisikest kiibiga plastkaarti kasutada, kümneid kordi rohkem. E-riik toimib edukalt aina enamates elusfäärides. Pole ime, et paljude jaoks meist on ID-kaart muutunud lausa asendamatuks.

Osa ID-kaartide puhul ilmsiks tulnud turvarisk näitab aga, kui haavatav võib e-lahendustest sõltuv ühiskond olla. Seega võib, vähemalt praeguse ID-kaardi kriisi valguses, mõista neid, kes kõiki uuendusi kohe omaks võtma ei kiirusta. Kuigi alati ei pruugi valikut olla.