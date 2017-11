Klaveriloomad otsivad etendusse andekaid lapsi

Kontsertetendus “Klaveriloomad. Elu muusikas” kutsub 8–14-aastasi lapsi konkursile etenduse nimiosatäitjate leidmiseks.



EV100 muusikaprogrammi kuuluvat kontsertetendust mängitakse 2018. aasta aprillis kümnes Eesti paigas, kusjuures esimene etendus leiab aset 6. aprillil Kuressaares. “Üks kontsert-

etenduses endanimelise rolli saajatest valitakse igas maakonnas eraldi läbi internetikonkursi,” ütles Klaveriloomade looja Katri Rebane.

Konkursil osalemiseks tuleb end registreerida www.klaveriloomad.ee, salvestada vabalt valitud või omaloominguline klaveripala ja laadida see Youtube’i,” selgitas Rebane. Kõikide Eesti maakondade lapsed ja noored saavad konkursil osaleda 1. novembrist 4. detsembrini.

Võitjad kuulutatakse välja 8. detsembril. Lisaks konkursi peaauhinnale – nimiosarollile uues kontsertetenduses – annab žürii välja auhinnad parimatele omaloomingulistele paladele ja ergutuspreemiad.

Kontsertetendus “Klaveriloomad. Elu muusikas” on lugu armastusest kodu ja muusika vastu ning igaühe tähtsusest maailmas. Laval on näitleja Margus Tabor, kunstnik Kerstin Hallik, muusikud Katri Rebane, Mihkel Mälgand, Peeter Rebane ja Kristjan Priks. Erikülalisena teeb kaasa igas linnas konkursi võitnud laps. Muusika autor on Katri Rebane, lavastaja Aare Toikka.