Kõige Suurem Sõber sai 20!

Eralasteaed Kõige Suurem Sõber tähistas 3. novembril juba oma 20. sünnipäeva, mida peeti lasteaia hoovis suures telgis.



Lasteaed asub Kuressaare linnapargi ja abaja vahetus läheduses (Uus-Roomassaare 14a) eramajade rajoonis, vanas eestiaegses suvituspiirkonnas. See on Kuressaare linna kõige väiksem lasteaed, mis tegutseb ühekorruselises renditud majas.

Meil on oma hoov koos väikese mänguväljakuga ning aianurgas elab oma privaatses pesas meie laste väike sõber Jänku, kelle eest lapsed saavad hoolitseda. Toas on akvaarium erinevat liiki kaladega. Aiast ei puudu ka kasvuhoone, milles sirguvad oma aia tomatid, kurgid ja paprika. Samuti peame oluliseks tervislikku toitumist ja püüame järk-järgult üle minna mahetoodetele.

Lasteaias tegutseb liitrühm – suuremad ja väiksemad on koos. Koos kasvades õpivad pisemad suurematelt tarkusi ja suuremad väiksemaid märkama ja abistama. Meie lasteaias on õppetöö korraldatud nii, et lapsed saavad palju vabalt koos mängida, aga kooli minnes on nad kooliks ette valmistatud.

Võimalikult palju aega veedavad meie lapsed lasteaia mänguväljakul, õppekäikudel metsas ja pargis. Igal aastal oleme ka teinud koos peredega väljasõite erinevatesse taludesse. Meid on võõrustanud Koplimäe mahetalu, Tõnu talu loomapark, GoodKaarma seebikoda ja paljud muud toredad ettevõtted.

Oleme väike, kodune lasteaed ja paljud üritused toimuvad koos kogu lasteaiaperega, kuhu on tihti kaasatud ka lapsevanemad. Sageli võtavad koosviibimistest osa ka lasteaia vilistlased koos oma vanematega.

Siiri Rabi,

juhataja