Lümanda keskuse uus kavand arutusel

Lääne-Saare valla teatel on koostöös arhitekt Veljo Kaasikuga käimas kunagi tema projekteeritud Lümanda keskuse uue ilme kavandamine.



Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu ütles Saarte Häälele, et Veljo Kaasikuga peab hoone fassaadi osalise lammutamise ja hoone uue kontseptsiooni osas läbirääkimisi arhitekt Hannes Koppel. “Kui nad on koostöös jõudnud mõlemaid osapooli rahuldava tulemuseni, tutvustatakse seda asjaosalistele ning vastavalt saadavale sisendile tegutseb arhitekt Hannes Koppel edasi,” lisas ta.

Küsimusele, kuidas tuleks kujunenud olukorras vaadelda OÜ-ga Tesman sõlmitud lepingut, mille suhtes on avaldatud kahtlusi, et selle rahaline maht ei võimalda rekonstrueerimistöid läbi viia, vastas Lipu, et vajadusel vaadatakse hankeleping ehitajaga üle lähtuvalt uuest valmivast kontseptsioonist.