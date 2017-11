Peale Madis Kallase kuuluvad vallavalitsusse Marili Niits, Jüri Linde, Kairit Lindmäe, Helle Kahm ja Mart Mäeker.



Saaremaa vallavolikogu opositsiooniline valimisliit Saarlane esitas Kallase vastaskandidaadiks senise Orissaare vallavanema Vello Runthali. Valimiste võitja võttis siiski ka vallavanema ametikoha häältega 20 : 8.

Kallas esitas abivallavanemateks Marili Niitsi, Jüri Linde, Kairit Lindmäe, Helle Kahmi ja Mart Mäekeri, kes kõik ka kinnitati. Seoses sellega toimus volikogus ka liikmete vahetumine. SDE-st said volikokku Silvi Teesalu, Andres Hanso ja Heiki Hanso, valimisliidust Saarlane Kalle Kolter. Volikogust lahkus ka Tiit Rettau (RE), keda asendab Koit Voojärv.

Esimene suurem lahing läks lahti volikogu esimehe ja valitsuse liikmete palkade pärast. Eelnõus oli volikogu esimehele pakutud 3800 euro suurust palka. Valimisliidu Saarlane arvates on see aga täiesti ebaproportsionaalne ning liit tegi ettepaneku langetada see 3000 euro peale.

Sõna võttis ka EKRE esindaja Mart Saarso, kelle sõnul on sellised palganumbrid riivanud nii mõnegi valija õiglustunnet. Volikogu valimisliidu parandusettepanekut ei toetanud ning hääletusel erapooletuks jäänud Tiiu Aro palgaks jäi 3800 eurot.

Sama protseduur toimus vallavanema 3800-eurose ja valitsuse liikmete 2900-eurose palga kinnitamise juures. Valimisliit esitas vastavalt 3000- ja 2400-eurose pakkumise. Volikogu liikmed seda ei toetanud ja volikogu kinnitas varem kokkulepitud palgad.

Volikogu määras ka seadusest tulenevad hüvitused endistele vallavanematele ja volikogu esimeestele. Selleks oli 12-kordne ühe kuu tasu. Pöide vallajuhid pidid leppima 6 kuu hüvitisega. Madis Kallas kaotas vallavanemaks saades 31 000-eurose hüvitise.

Pärast vaidlusi ja parandusettepanekuid kinnitati ka erinevad tasud volikogu töös osalemise eest.

Volikogu aseesimees saab 500 eurot kuus, komisjoni esimees 200 eurot kuus ja aseesimees 50 eurot juhatatud istungi pealt. Fraktsiooni esimees saab samuti 200 eurot kuus. Volikogu lihtliige saab tasu 100 eurot kuus ja komisjoni liige 20 eurot kuus. Erand on revisjonikomisjon, kus liikme tasu on 30 eurot.

UUS VOLIKOGU



KOMISJONID

Arendus- ja kommunikatsioon – Ly Kallas (esimees) ja Vello Runthal (aseesimees)

Ehitus ja keskkond – Mihkel Undrest ja Ludvik Mõtlep

Ettevõtlus ja majandus – Aivar Aru ja Enn Meri

Haridus ja noosootöö – Andres Hanso ja Kalmer Poopuu

Kultuur ja sport – Aare Martinson ja Anti Toplaan

Kuressaare linnakodaniku komisjon – Anti Toplaan ja Tambet Kikas

Piirkondlik areng ja külaelu – Raimu Aardam ja Vilmar Rei

Sotsiaal ja tervishoid – Tiina Luks ja Kalle Kolter

REVISJONIKOMISJON

Esimees Kalmer Poopuu, aseesimees Priit Penu, liikmed Ly Kallas, Mart Maastik ja Jaen Teär

FRAKTSIOONIDE JUHID

Reformierakond – Jaanus Tamkivi

Saarlane – Mart Maastik

Keskerakond – Mihkel Undrest

Sotsiaaldemokraadid – Tambet Kikas