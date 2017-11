Õpetajad tunnustasid Ivo Linnat

Emakeeleõpetajailt aunimetuse “Emakeeleõpetuse sõber” pälvinud saarlasest laulja Ivo Linna lubab eesti keele kaitseks edaspidigi välja astuda.



Eesti emakeeleõpetajate selts (EES) pidas Linnat tiitli vääriliseks, kuna laulja ühendab oma loomuliku, mahlaka ja osava keelekasutusega põlvkondi nii laval kui ka meedias, laulab järjekindlalt kaunis eesti keeles, on Vikerraadio mälumängu “Miniturniir” saatejuhina tuhandetele lastele eeskujuks ning toetab mitmekülgselt emakeeleõpetuse väärtusi. Ivo Linna enda sõnul oli säärane tunnustus talle suur üllatus.

“Kui seltsi esindaja mulle nädalapäevad tagasi helistas, arvasin, et mind kutsutakse esinema,” lausus Linna. “See, et hoopis tiitel antakse, oli tõeline pauk! Seda enam, et läksin küll omal ajal Tartu ülikooli just eesti filoloogiat õppima, ent mul õnnestus kahe aasta järel kolinal eksmatt saada.”

Linna sõnul sai ta aga sügavama huvi emakeele vastu just Tartu ülikoolist. “Mõistsin, kui ilus keel meil on,” märkis ta. “Seda valusamini riivavad mind väga kiiresti omaks võetud anglitsismid, kuigi meil on paljude asjade kohta emakeelsed sõnad olemas.”

Linna hinnangul on see, et võõrkeelsete väljendite kasutamist “popiks ja pooseks” peetakse, mõneti loomulik. “Meil on ju olnud kadakasakslust ning vene ajal kõlas pidevalt “davai” ja “pakaa”, aga praegu on seda emakeele risustamist ikka jube palju!” leidis laulja.

Linna kinnitas, et on aunimetuse üle väga õnnelik. “Olen iga kord, kui vähegi võimalik, eesti keele kaitseks välja astunud ja teen seda ka edaspidi,” lubas ta.

Eesti emakeeleõpetajate selts tunnustab “Emakeeleõpetuse sõbra” tiitli, auaadressi ja meenega füüsilist või juriidilist isikut, kelle põhitegevus ei ole seotud emakeeleõpetusega, kes on aga oma avalikes esinemistes väärtustanud eesti keelt, emakeeleõpetust Eestis ja toetanud seltsi eesmärke.

Emakeeleõpetuse sõbra tiitli saaja kuulutati välja kaheksandat korda. Varem on selle aunimetuse pälvinud Ülo Vooglaid, Kaja Kärner, Mari Tarand, Toomas Hendrik Ilves, Märt Treier, Fred Jüssi ja Kristiina Ehin.