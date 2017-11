Pautsi uus raamat elustab linnalegendid

Selle kuu lõpus ilmub Katrin Pautsi järjekordne põnevik “Öömees”, kus kurjusega pistab rinda hobidetektiiv Virve.



“Inspi sain vanadest kitsarööpmelistest raudteesildadest, need on väga põnevad ja veidi sünged kohad. Pool Eestit neid täis. Mõtlesin, et sellisele sillale kuluks üks lugu ära,” ütles autor Saarte Häälele.

Lugu saab alguse sellest, et hüljatud raudteesillal tapetakse koolitüdruk, kes oli õpetaja soovitusel uurinud kodukandi linnalegende. Juhtum äratab külapolitseinik Virves mälestused nooruses läbielatust ning naise sisetunne ütleb, et vanad legendid ja mõrv on kuidagi seotud. Virvele meenuvad aastatetagused kummalised juhtumid ja tal tekib kahtlus, et rahvasuus Öömeheks kutsutav müütiline olend on tegelikult keegi kohalikest.

Ettetellimisel raamatu näol on tegu uue sarja “Linnalegendid” avateosega, mille annab välja Rahva Raamatu kirjastus. “Võtsid ühendust, palusid raamatu kirjutada ja kirjutasingi, muud konspiratsiooni pole. Eriti kuna raamatute kirjutamine pole mul hobi, vaid peamine sissetulek,” selgitas Pauts. Ta lisas, et Varrakuga seob teda saarte krimkade sari ja sealgi on peagi lisa oodata.