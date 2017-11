Riik vähendab Saaremaal volitatud vetarstide arvu poole võrra

Riik vähendab Saaremaal volitatud veterinaararstide arvu poole võrra ja delegeerib osa nende tööülesannetest veterinaar- ja toiduameti järelevalve­ametnikele.



Saaremaal on siiani olnud kuus volitatud veterinaararsti, kelle töö on kontrollitoimingute teostamine (karjade kontrollimine, järelevalve tapamajades ja tõendite väljastamine) ning riiklike loomatauditõrje programmide põhised karjade moni­tooringud ja diagnostilised uuringud.

Uuest aastast jääb Saaremaale kolm volitatud veterinaararsti, kelle tööülesanded on riiklike loomatauditõrje programmide põhised karjade monitooringud ja loomade diagnostilised uuringud.

Alates 1. jaanuarist 2018 lähevad seni volitatud veterinaararstide poolt tehtud kontrollitoimingud (karjade kontrollimised, järelevalve tapamajades ja tõendite väljastamine) täies mahus üle veterinaar- ja toidu­ameti järelevalveametnikele. Nende toimingute tegemiseks võetakse Saaremaa veterinaarkeskuses tööle lisaks kaks ametnikku.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja ütles, et uue süsteemi järgi jagatakse terve Eesti volitatud veterinaararstide vahel 23 tegevuspiirkonnaks. Volitatud veterinaararstidel on olnud oma tegevuspiirkonnad, mis ei sõltu kuidagi hiljutisest haldus­reformist.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori Indrek Halliste sõnul on VTA eesmärk ühetaolise teenuse pakkumine üle Eesti, mis on võimalik siis, kui järelevalvet teevad ametnikud ja muid töid volitatud veterinaararstid. Volitatud vete­ri­naar­arstide töö on olnud ja on jätkuvalt väärtuslik ning koostöö päris kindlasti jätkub.

Muudatuste põhjuseks on asjaolu, et volitatud veterinaar­arstidel puudub praegu ettekirjutuste tegemise õigus ja seetõttu kulub järelevalve tegemiseks aeg-ajalt topeltressurss. Ette­kirjutused vormistab nii praegu kui ka tulevikus ametnik, mitte volitatud veterinaar­arst. Volitatud veterinaararst võib asjaolusid tuvastada, kuid mitte teha ettekirjutust.

VTA on oktoobri alguses väljaantud pressiteates märkinud, et praegu Eestis aktiivselt tegutseva 86 volitatud veterinaararsti tegevust on ametil olnud keeruline ja ebaproportsionaalselt ajakulukas tulemuslikult ning süstemaatiliselt kontrollida. Kontrollitoimingute kvaliteediprobleemid on välja toodud ka mitmes Euroopa Komisjoni auditis.

Terviklikuma süsteemi väljatöötamiseks loodi VTA volitatud veterinaararstide süsteemi uuendamise töörühm, mis analüüsis loomatervishoiu ja toidukontrolli valdkondade ettepanekuid kontrollide paremaks korraldamiseks, õigusaktide muutmise vajadust ning ka erinevate kontrolltoimingute aja- ja ressursikulu.

Erialaliitudega toimunud kohtumisel jõuti järeldusele, et efektiivseim lahendus oleks muuta kehtivat süsteemi sel viisil, et ametlike kontrollitoimingute teostamiseks võetakse teenistusse järelevalveametnikud, kes hakkavad läbi viima karjade kontrollimist, väljastama tõendeid ja teostama lihakontrolle kõikides tapamajades.

Tõnu Post halba ei näe



Saaremaa põllumeeste liidu juht ja maakonna suurim piimatootja Tõnu Post ütles, et on muudatustest kuulnud põgusalt. “Ma tean, et see reform on toimumas ja sellega mu teadmised piirduvad,” sõnas Post. “Kes kandideerivad, mis alustel valitakse ja millised saavad olema tööülesanded, seda ma täpselt ei tea.”

Tõnu Post avaldas lootust, et inimesed, kes volitatud vetarsti ametisse jäävad, saavad täiskoormuse ja väärilise palga. “Kui tööd on väheks jäänud ja palk on väike, siis puudub ka huvi seda teha,” lausus Post. “Ma ei oska nendes muudatustes näha halba, aga positiivset ei oska ka veel mainida.”

Veterinaariharidusega Tõnu Posti sõnul on volitatud vetarstidel tänapäeval profülaktilist tööd varasemaga võrreldes oluliselt vähemaks jäänud ja sellega seoses on töökoormus vähenenud. Kui kunagi võttis veterinaar leukoosi uurimiseks igal aastal kõikidelt lüpsilehmadelt vereproovi, siis tänapäeval saab vajalikud andmed kätte piimaproovidest ja igal aastal seda ei uurita, tõi Post näite. Samuti on tööd vähemaks jäänud tuberkuloosi ja mõne teisegi haigusega.

Samas märkis Post, et maal on järjest vähem vetarste, kes oleks huvitatud suurte loomadega toimetamisest. Paljud loomaarstid on läinud väljateenitud pensionile ja noori eriti peale ei tule. “Praegu, kes maaülikoolis lõpetavad, on enamikus kõik väikeloomade arstid ja suurloomadest ei tea nad suurt midagi,” sõnas Post. “See on mõneti juba probleem, et polegi enam suurloomade arste, kes seda valdkonda haldaksid.”

1986. aastast veterinaarina töötav Aili Viin, kes nüüd kandideerib järelevalve spetsialisti ametikohale, ütles, et volitatud vetarstide arvu vähendamine võib tunda anda kriisiolukorras. “Taudid ju liiguvad Euroopa Liidus väga usinasti ja me ei tea ilmaski, milline on järgmine taud ja kust siis need inimesed paugupealt võetakse, kui midagi juhtub,” lausus ta. “Sigade Aafrika katku puhangu ajal oli ju näha, et kõik vetarstid olid sigalates vajalikud.”