Sajad saarlased ruttasid ID-kaarti uuendama

“Mul oli uuenduseks tuline vajadus, kuna olen raamatupidaja,” rääkis eile Kuressaare politsei kontoris oma ID-kaarti uuendamas käinud Annika Lii.

Annika Lii ootas oma järge järjekorras pool tundi, aga toiming läks iseenesest ladusalt.

“Eks need ole meie tehnikaajastu rõõmud, et kui üks vidin üles ütleb, siis kogu elu riigis seisab. Väga ebausaldusväärne, kui süsteemid, millele me igapäevaselt oma privaatsuses toetume, meid alt veavad,” märkis ta.

Reede südaööl peatas politsei- ja piirivalveamet kõik turvariskiga ID-kaardi sertifikaadid, kuna riigi infosüsteemide ameti hinnangul on turule jõudnud pahavara, mida peetakse suuteliseks Eesti ID-kaarti lahti murdma.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles eile ennelõunal, et seni on üldiselt rahulikult läinud, kuigi sapised ütlemised käivad asja juurde. “Seda ei saa pahaks panna, aga eks me toimetame oma võimete piires,” sõnas ta.

“Ma ei nimetaks toimuvat paanikaks, sest inimesed tulevad meie juurde vastavalt oma vajadustele. Kui meedias antakse teada, et selline probleem on, siis inimesed teadvustavad seda endale” rääkis Antsaar. “Järjekorras on tavaliselt 15–20 inimest ja ma usun, et kes siia juba tulnud, on tulnud kindlasti asjapärast.”

ID-kaarti pole võimalik kasutada e-teenusteks enne, kui sertifikaadid on uuendatud.

Kui ID-kaart on väljastatud enne 16. oktoobrit 2014, siis pole vaja sertifikaate uuendada. Nende kaartidega saab kuni kehtivusaja lõpuni anda vajalikke digiallkirju ja kasutada e-teenuseid. Kui kaart on aga väljastatud hiljem, tuleb oma kaarti kauguuendada või minna sertifikaatide uuendamiseks politsei- ja piirivalveameti esindusse.

PPA teenindusbürood on avatud ka täna ja homme kell 10–15. Eelkõige oodatakse nädalavahetusel teenindustesse ID-kaarti uuendama meditsiini-, kohtu-, pääste- ja perekonnaseisutoiminguid tegevaid ametnikke. Neid teenindatakse ka eelisjärjekorras. Lisaks saab aktiveerida mobiil-ID ja saab ka dokumente kätte.

PANE TÄHELE



• Inimesed, kes oma ID-kaarti pidevalt digiallkirjastamiseks ja e-teenuste tarbimiseks ei kasuta, võivad uuendamisega oodata. Kui kaardi sertifikaadid suletakse, ei kaota kaart kehtivust isikut tõendava dokumendina.

• ID-kaarti ei pea uuendama need, kes ei kasuta kaarti elektrooniliselt, st ei sisesta PIN1 ega PIN2, kes kasutavad ID-kaarti ainult reisidokumendina, digiretseptiga määratud ravimi väljaostmiseks apteegist või kliendikaardina. Kiirustama ei pea ka need, kes kasutavad mobiil-ID-d.

• Alates esmaspäevast saavad kõik inimesed sertifikaate kauguuendada kuni 31. märtsini 2018.