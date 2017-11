VASTUKAJA: “Suur maa, suured asjad: Abrakadabra ja praamipilet”

“Suur maa, suured asjad: Abrakadabra ja praamipilet”

SH, 3.11

Mihkel Loide,

majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik:

Elroni piletihinnad on olnud muutumatud pea kaks aastat, samal ajal on üldine hinnatõus olnud ca 6 protsenti. Elroni piletihindade maksimummäärasid tõstame aga keskmiselt 3–5%. See aitab üldisest hinnatõusust tingitud kulude kasvu veidi leevendada.

Lisaks sellele anname järgmisel aastal Elronile dotatsiooni 9 miljonit eurot, kuid see läheb suureneva raudtee kasutustasu katmiseks. Suurenev piletitulu on võimalik aga suunata teenuse kvaliteedi parandamiseks ja see annab võimaluse näiteks ka töötajate palku tõsta.

Samas ei tähenda piletihindade maksimummäärade tõstmine tingimata seda, et piletihinnad kõigil suundadel kindla peale tõusevad – rongid peavad tuleval aastal hakkama konkureerima tasuta bussitranspordiga ning teatud liinidel on see konkurents üsna tihe.

Mis puutub tõika, et reisijate lisandudes kasvavad Elroni kulud, siis reisirongide eripärast tuleneb, et mida suurem on reiside ja reisijate arv, seda suurem on riigipoolne dotatsioonivajadus. Piletihind ei kata teenuse kulusid kaugeltki, suurema osa panustab riik. Hästi lihtsalt ja lühidalt kokku võttes on ühistranspordi eelistamine ühiskonnale kasulik ja seepärast riigi poolt toetatud ettevõtmine.