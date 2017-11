GALERII: Teekond

Kuressaare Ametikooli vilistlaste peo raames oli laupäeval, 4. novembril, avatud ka sotsiaaltöö erialade töötuba “Teekond”.

Töötoa valmistasid ette õppesuuna juhtõpetaja Kai Rannastu ja õpetaja Sirje Pree. Osalejad said paberi ja pliiatsi abil meenutada teekonda kooli lõpetamisest tänaseni ning seejärel üheskoos arutleda, mis aitab toime tulla elu tõusude ja mõõnadega.

Vilistlasi tuli kohale nii Kuressaarest kui ka mujalt Eestist, ning kuni õhtuse peo alguseni oli klassiruum nende päralt.

Sügisel avati sel õppesuunal viis erinevat eriala( 3. taseme hooldustöötaja, 4.taseme hooldustöötaja, tegevusjuhendaja, praktika juhendaja ja lapsehoidja). Lisaks veel lühikursused. Õppima asus üle 60 õpilase.

Aastate jooksul ligi 400 lõpetajat

Sel sügisel täitus 23 aastat sotsiaaltöö erialade õpetamise algusest Kuressaare ametikoolis ning õpetaja Sirje Pree sõnul on nende õppesuunas lõputunnistuse saanud 384 õppijat. Nendest umbes 150 on saanud võimaluse käia välispraktikal välispraktikal Soomes, Norras, Hollandis, Saksamaal, Itaalias ja mujal Euroopas.

Õppetööd alustati õpilastega, kel oli põhikooli haridus ning õppekavas oli ka toitlustus ja käsitöö. Esimestel aastatel oli raske, sest erialainimesi, kes õpetaks, ei olnud.

Aastate jooksul on õppekavasi paindlikult arendatud ning toodud juurde ka lapsehoidja, tegevusjuhendaja jt erialad. 2002. aastast õpetatakse erialasid tsükliõppes

Õppesuuna juhtõpetaja Kai Rannastu sõnul on neil elukestev õpe ja just nendes ametites saab töötada kõrge vanuseni.

“Just vanuse kasvuga selle ameti valdamine tuleb, sest kogemus hakkab kaasa mängima,” märkis Rannastu.

Mõlemad õpetajad tõdevad, et Hoolekandeasutused Saaremaal ja mujal Eestis on Ametikooli vilistlasi täis, paljud on ka edasi õppinud ja tõusnud asutuste juhtideks. Õpetajate eesmärk on algusest peale olnud, et kooli lõpetaja, kes hakkab tööle laste, erivajadusega klientide või eakatega, oleks hoole ja armastusega koolitatud töötaja.

Ametikooli linna õppekompleks oli terve päeva vilistlastele avatud

Kooli kodulehel oleva info kohaselt sai päeva jooksul, sai lisaks töötubadele, osaleda giidiga ringkäigul koolis, oli võimalik külastada lahkunud õpetajate kalme, soetada kooli logoga meeneid, uurida vanu fotoalbumeid, vaadata kinotoas koolis tehtud videoklippe ning kohtuda vanade koolikaaslastega.

Õhtu lõpetas suur sünnipäevapidu Kuressaare Spordikeskuses. Tantsuks laulsid Anne Veski ning hiljem Risto Paiste bänd. Üllatusteks olid õpetajad valmistanud ette erinevad etteasted ning kõik pidulised said ka torti.