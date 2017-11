Anni ja Grete teevad kõike koos

Harvad on need juhused, kui kaksikõed Anni ja Grete Kokk ninapidi koos ei ole või ühiselt ei toimeta.



“Teeme kõiki asju koos, kuid vahel ka eraldi,” tunnistab Anni. “Palju sõltub tujust ja sellest, kus parasjagu viibime. Reisil olles ja kodust väljaspool teeme enamik asju koos, samas kodus olles ei puutu peaaegu üldse kokku, mõlemad tegeleme enda tegemistega.”

“Me oleme teineteise parimad sõbrannad,” räägib Grete. “Kuna käime sisuliselt igal pool koos, siis on alati olemas inimene, kes mõistab. Kuna oleme nii pikalt ja palju ning erinevates olukordades koos olnud, siis mõistame teineteist ka sõnadeta ja kehakeele järgi.”

Esimesena sündinud Grete sõnul oskab ta Anni hoiaku järgi öelda, kas õde tunneb end ebameeldivalt või mis tal mõttes võib olla. Samas sooviks ta vahel enam vabadust ja tahaks rohkem üksi toimetada.

“Vahel häirib, kui arvatakse, et oleme üks,” lausub ta. “Kui käin üksi, on see alati millegipärast pisut imestusväärne ja siis uuritakse, kuhu teine pool jäi.”

Anni hinnangul on neil suurim ühisosa maailmavaates. “Paljud meie seisukohad sarnanevad ja seetõttu on hea koos erinevatel teemadel arutleda. Harva tuleb ette, kui meie hoiakud ei klapi, pigem oleme ikka ühisel arvamusel ja näeme asju sarnaselt, “ märgib ta…

