Dr Liisa Vipp naudib opereerimist Keenias

“Läheb neljas päev. Alates eilsest olen ka öösiti väljakutses. Juhuks kui tuleb mõni erakorraline operatsioon – tavaliselt keiser. Väljakutse kestab kuus nädalat. Pesemine, söömine ja magamine ongi ülehinnatud. Aga tegelikult olen rahul ja õnnelik.”



Tartu ülikooli üldkirurgia neljanda aasta saarlasest resident Liisa Vipp (29) on ütlemata tänulik selle eest, et saab kogu oma puhkuse veeta Keenias sealseid inimesi opereerides. Algselt koos teiste Eesti arstidega koos vabatahtlike missioonile läinud, jäi tema sinna kauemaks. Et saaks ikka rohkem tööd teha. Vabatahtlikult.

“Operatsioonid on hommikust õhtuni ja kui on midagi erakorralist, siis ka öösel,” kirjeldab ta oma elu. Kui Saarte Hääl temaga paar nädalat tagasi vestles, läks tal tööl kolmas nädal pausideta.

Eluliselt tähtis haigla

Haigla, kus Liisa töötab, pole päris tavaline haigla. See on kristlik heategevushaigla. Ta viibis Keenias ka eelmisel aastal, kuid siis suuremas haiglas songaoperatsioone tehes. Külastades aga Chaaria Mission Hospital´i nimelist väikest haiglat, ta oma sõnul suisa armus sellesse…

