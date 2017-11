MINU ÖÖKAPIRAAMAT: Laiul keset merd loetakse vaid päeval

Möödunud suvel abikaasa kaotusega leppima pidanud Kesselaiu saarevaht Elsa Vatter läheb vastu oma teisele üksinduse talvele väikesaarel. Kas meeleolu aitavad tal üleval hoida raamatud?



“Ikka loen raamatuid,” lausub Elsa. “Ma ei ütle, et mul just lemmikraamat on, aga väga head on August Mälgu “Õitsev meri”, Endla Tegova ja Albert Uustulnd.” Korduvalt on Elsa üle lugenud Herman Sergo “Näkimadalad”.

Kõige rohkem meeldivadki saarevahile eesti kirjanike pajatused vanade rannakülade elust. Ehkki päris sellist juttu, kus tegevuspaigaks oleks Kesselaid, ei tea Elsa olemas olevat, leidub Kessele sarnast muutlikku merelist atmosfääri ka mujal saartel ja rannakülades.

Kodus sadakond raamatut



Kui paljud inimesed eelistavad lugemist õhtusel ajal või enne magamaminekut, siis Kesselaiul on lugemiseks parem aeg päeval, kui õues on valge. Saarel toodetakse voolu päikesepaneelide ja jõujaama abil ning elektriga tuleb kokkuhoidlikult ümber käia…

