SALME LASTEAED 50: Sõimerühmas oli korraga 11 sipupükstes last

Salme lasteaed Otto-Triin sai 18. oktoobril 50-aastaseks. Sama kaua on lasteaiaga seotud olnud Rahustelt pärit Ulve Tammeväli (Jürisson). Seega heidame pilgu lasteaia algusaegadesse läbi tema elukäigu.



Pärast kooli lõpetamist hakkas Ulve Torgu kooli toonase direktori Herman Kase kutsel kooli internaadi kokaks. “Kui Kask helistas, siis ajasin esiti vastu, et ma pole kodus tuhlistki keetnud, mis kokk ma olen! Aga ju Kask mind kusagilt siis teadis, ütles, et tule ikka,” meenutab Ulve oma esimest kokkupuudet teistele söögi keetmisega.

Küllap tundus kokaamet 18-aastasele tüdrukule natuke kergem kui raske kolhoositöö. Aasta varem oli ta suvevaheajal kodukolhoosis lüpsnud ja talitanud kümmet lehma. “Raske oli, aga sain hakkama küll. Pane tänapäeval 17-aastane lehma lüpsma…” naerab Ulve.

Torgus oli ta kaks aastat, siis läks Tallinna kokakooli. Pärast kooli lõpetamist suunati ta pealinnas tööle Endla tänava sööklasse. “Siis trust määras sind, omal polnud midagi öelda,” selgitab Ulve tollast kaadripoliitikat. Varem, Balti jaama puhvetis praktikal olles oli ta käinud asendamas Minski rongi restoranvaguni töötajaid. “Sealne osakonnajuhataja ütles, et sul kool läbi, tule meile tööle, meil Moskva rongi brigaadi inimesi vaja. Mina vastu, et mind määrati Endlasse, mina ei saa kusagile tulla. See naine ütles, et ajab asja korda. Igatahes järgmised kolm aastat sõitsin raudteel Moskva ja Minski vahet,” meenutab Ulve. “See on selline imelik asi, et kõik töökohad on mulle antud, ma pole ise midagi otsima pidanud,” lisab ta…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.