Viis kohta, kust 2018. aastal võib alguse saada uus maailmasõda

Kas 2018. aastal võib puhkeda uus maailmasõda? Kui vastus on jaatav, siis siin on teile viis kõige riskantsemat paika, kust üleilmne katastroof võib alguse saada, informeerib oma lugejaid Rootsi ajaleht Aftonbladet.



“Kõrgendatud risk on olemas,” ütles Aftonbladetile antud usutluses Uppsala ülikooli professor rahu ja konfliktide uurimise alal Isak Svensson.

Ta meenutas seejuures USA vabariiklasest senaatori Bob Corkeri hiljutist hoiatust, et president Donald Trumpi poliitika võib viia kolmanda maailmasõja puhkemisele. “On tõepoolest oht, et senaator ei eksigi,” möönis Svensson.

Isak Svenssoni arvates on tänapäeva maailmas kolm faktorit, mis takistavad globaalse sõjalise konflikti puhkemist. Trumpi poliitika on aga suunatud sellele, et need kolm hävitada. Soodustav asjaolu on ka natsionalismi esiletõus maailma erinevates paikades.

RAHVUSVAHELISED ORGANISATSIOONID



“ÜRO, OSCE, EL-i ja muude sääraste organisatsioonide kõige tähtsam eesmärk on relvakonfliktide tekke ärahoidmine. Trump on aga teinud kõik, et rahvusvahelist koostööd lõhkuda,” ütles Svensson.

“Kõik see nõrgendab nimetatud organisatsioonide mõjuvõimu, mis suurendabki globaalse konflikti tekke riski.”

