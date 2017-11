Ametikooli sünnipäevanumber lendas pilvisse (+GALERII)

Eile veerand tundi enne südapäeva oli Kuressaare ametikooli õu vaatamata tibavale vihmale rahvast täis. Kooli 95. sünnipäeva puhul jagati õpilastele ja õpetajatele komme ja oranže õhupalle – viimaseid selleks, et need üheskoos taevasse lennutada.



Vihma eest koolimaja räästa ja galerii alla kogunenud sünnipäevalisi – ametikooli õpilasi ja töötajaid – kostitas puhkpillilugudega Kuressaare linnaorkester. Naaberkoolilt Saaremaa ühisgümnaasiumilt tõid tervitusi õpilastest rahvatantsijad, kes oma esinemise järel ametikooli pere sappa võtsid, ja nii moodustus õhupalle hoidvatest inimestest asfaldile tõmmatud joonte ja mahaasetatud plastkoonuste järgi arv 95. Käskluse peale laskus “kõik see mees” kükakile ja hüüde “Palju õnne, Kuressaare ametikool! Hurraa!” peale lasksid sünnipäevalised õhupallid – mida ametikooli andmeil oli kokku 95 – sombusesse sügistaevasse lendu.

Vilistlased said kokku



Ametlikult oli kooli sünnipäev just eile, 6. novembril, ent tähtpäevaüritused on kestnud möödunud esmaspäevast alates, mil Upal avati Tehnoloogiamajaka juurdeehitis.

Sel laupäeval peeti vilistlaste kokkutulekut, mille üks eakamaid osalejaid oli 1940. aastal kooli lõpetanud 96-aastane Henno Sepp Pärnust. Mees meenutas, kuidas pärast 1938. aasta põlengut koolimajale õpilaste tööna kolmas korrus ehitati ja kuidas tema kolmanda korruse lage krohvis.

Õhtul lustisid vilistlased, kooli endised ja praegused töötajad ning täiskasvanud õpilased Kuressaare spordikeskuses Anne Veski laulude ja Risto Paiste bändi muusika saatel.

Vahepaladega esines kooli õpetajate ansambel. Tantsunumbrites lõid kaasa nii praegused õpilased, vilistlased kui ka praegused töötajad.

Tänane päev on ametikoolis pühendatud tervisele – selgitatakse kooli rammumees ja tugev neiu. Kooli sööklas ja restoranis pakutakse tervislikke smuutidesserte, suitsunurk on aga suletud. Homme kell 14 on kogu koolipere oodatud kultuurikeskusse pidulikule kontsertaktusele.

“Eks ametikool ole sama nooruslikku elujõudu täis ka edasi, aga muutub üha paremaks, sest kogemust tuleb juurde,” ütles direktor Neeme Rand.

Kuressaare ametikooli on pea sajandi jooksul lõpetanud rohkem kui 10 000 inimest. “Täpset arvu pole ma kokku lugenud, sest meil on mõne aastakäigu või rühma lõpetajate nimekirjad sõjaeelsest ajast kahjuks puudu,” tõdes ametikooli infojuht Taavi Tuisk.

Vanim õpilane 70-aastane



Direktori andmeil õpib Kuressaare ametikoolis praegu ligi 800 inimest. Vanim, 70-aastane õppur õpib giidiks.

Töötajaid on koolil 110 ringis. “Töötajate arv sõltub hooajast,” tõdes Rand. “Lisaks töölepinguga töötajatele on meil 50 külalislektorit.” Ranna sõnul on tal hea meel, et õpilasi koolis jagub. “Ega meie kooli muidu ei oleks, kui ei oleks õppimishuvilisi,” ütles ta.

Direktori sõnul on võrreldes 15–20 aasta taguse ajaga märgatavalt kasvanud gümnaasiumijärgsete õppijate osakaal. Kui toona oli neid üksnes viiendik, siis nüüd on koguni 60%, põhikoolijärgseid aga vaid 40%.

“Juurde on tulnud 40-aastasi ja isegi vanemaid õppijaid,” märkis Rand, lisades, et nii mõnigi õppijatest teeb seda ametikoolis juba mitmendat korda.